Dos décadas junto a ellos..

Autora: Yaisa Fragelas

Al principio de mi vida en estas faenas, Lina la periodista y en aquel momento mi Jefa de Departamento, siempre trataba de brindarme una panorámica de cada lugar y sus personas.

Cuando me hablaba de médicos como Bellita, Lazarito, Magalis o Judith, me decía… Con ellos no hay problema , ellos son.. dpiquito de oro , de esta forma se refería a las habilidades en la comunicación, además del dominio en su actividad.

Desde entonces la Dra. Judith, ha sido pieza clave en la Dirección Municipal de Salud de Cárdenas, es muy capáz e inteligente.

Una maestra en lo que se refiere a la Atención Primaria de Salud, los servicios básicos y todo lo relacionado con satisfacer las problemáticas fundamentales que surjan en cada policlínico o área.

Tiene temperamento para dirigir y el hecho de ser mujer no la limita para hacerlo bien, como lo ha demostrado todos estos años.

La Dra. Judith García, de instinto divisa la verdad y la precede, hoy con el tiempo la veo tomar decisiones en momentos difíciles de la patria y me siento orgullosa de los años de trabajo con todos.

A Lina, mi antigua Jefa de Departamento le agradezco sus exigencias y la posibilidad de conocer personas talentosas y marchar junto a ellos, en incontables jornadas.

He aprendido cuestiones de salud importantes para la vida, escuchar sus hazañas en misiones dentro y fuera de la isla, son experiencias inolvidables, que sólo vivimos, quienes ejercemos uno de los oficios más bellos del mundo.