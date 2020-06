Lactancia materna y COVID 19

Autora: Natacha Prado

Por estos días cuando la COVID -19 , enfermedad recién estrenada en el globo terráqueo y envuelta en misterios e incertidumbres, mantiene a los seres humanos llenos de dudas , se generan muchas interrogantes que mantiene en constante vigilia a científicos que no cesan de buscar el porqué , el cuándo y hasta la solución, que con prontitud puede dar fin a dicha enfermedad.

La lactancia materna sobresale entre los temas que ha generado preguntas en el intercambio durante la conferencia de prensa en la cual el Doctor Francisco Durán ofrece argumentos que conducen a una mejor comprensión.

Sobre la temática el especialista en epidemiología respondió de manera certera, que no existe evidencia del contagio con el nuevo coronavirus a través de la leche materna y recalcó que lo que no se puede obviar el cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias que van desde el uso del nasobuco, y el lavado y desinfección de las manos y de la mama porque son zonas de contacto con el bebe.

Al recordar el tema referido a la lactancia materna, algo que me satisface mucho por vivencias personales que la leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. No sólo por su composición, sino también por el vínculo afectivo que se establece entre la madre y su bebé durante el acto de amamantar.

Ella contiene todo lo que el niño necesita durante sus primeros meses de vida y protege al bebé frente a muchas enfermedades.

La leche materna no sólo es buena para el pequeño, sino también para la madre. Las mujeres que amamantan a sus hijos pierden el peso ganado durante el embarazo más rápidamente, y difícilmente padecerán anemia, hipertensión y depresión posparto

La leche materna , contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para su crecimiento, es digestiva, se puede decir que es un alimento ecológico. No se fabrica, no se envasa ni se transporta, evitando así el gasto de energía y la contaminación del medio ambiente. Para la familia es un gran ahorro. La leche materna no sólo constituye un gasto económico, sino que es, la mejor forma de alimentación para el bebé. Escuchar comentario en ivoox