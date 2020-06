Por él soy feliz……

Autora: Yaisa Fragelas

Imposible mantener una conversación por más de diez minutos con este médico sin que alguna mujer interrumpa con problemas de pérdida, trastorno en la prueba citológica, retraso, embarazos, en fin, muchas lo buscan y él siempre está dispuesto para todas.

Antes de llegar al centro de trabajo, que por años cuenta con sus servicios ya lo están esperando, entra .. Y todas le salen al paso, porque desborda cariño <<Eso en realidad vale mucho >>… en una persona que se dedica a sanar el cuerpo y el alma, sí..,porque los médicos con un buen trato hacia sus pacientes te curan el alma además.

Hablo del hombre que es responsable de mi felicidad y la de tantas mujeres, me refiero al Dr. Rigoberto Navarro, ginecobstetra con muchos años de experiencia en esta ciudad.

Además de su importante labor en la institución de salud, ha formado incontables generaciones de jóvenes especialistas que transitan por esa área en su etapa de estudiantes.

Ha cumplido misiones internacionalistas y en ese tiempo las pacientes extrañan su servicio al ausentarse por estas u otras razones. Jamás olvidaré cuando me encontraba en trabajo de parto y me dijo.. <<Voy a la reunión del Programa Materno Infantil PAMI, al regreso ya te hacemos el parto>>, participó en el contacto a las dos de la tarde y a las 3:50, entró como un rayo al salón y a las cuatro me entregaba a mi hija en brazos, sin problemas de ningún tipo.

Una niña muy grande y gorda, pero él supo arreglárselas para no lastimarnos a ninguna de las dos, ella con 10,8 libras llegó al mundo de forma satisfactoria y mediante un parto natural.

Creo que en fecha tan reciente al Día Internacional de la Infancia, es válido distinguir a hombres y mujeres que velan a diario, porque nacimientos como este, tengan el éxito total como un derecho de los niños y las niñas en Cuba.

El Dr. Rigoberto Navarro, con experiencias similares, debe sentirse plenamente realizado, querido por sus pacientes, compañeros de trabajo y el más importante, parte de su descendencia sigue sus pasos en una de las profesiones más bellas del mundo.