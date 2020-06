Realizarán homenaje a Armando Hart Dávalos en ocasión del aniversario 90 de su natalicio

(Tomado de ACN)

El intelectual y político cubano Armando Hart Dávalos (1930-2017) será recordado el venidero 12 de junio, en el Salón Bolívar del Centro de Estudios Martianos, en un homenaje que se le rendirá en ocasión del aniversario 90 de su natalicio.

Según una nota de prensa, el acto tendrá lugar a las 11:00 a.m. con los representantes de las instituciones martianas y no pasarían de 16 personas, para no incumplir con las medidas de distanciamiento físico impuestas por las entidades de salud del país en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.

El próximo 13 de junio cumpliría 90 años el doctor Hart Dávalos, una de las figuras imprescindibles de la Revolución Cubana, destacado luchador contra la tiranía batistiana y abnegado constructor de la Patria nueva y del socialismo.

Fue fundador del Movimiento 26 de Julio e integrante de su Dirección Nacional, y tras el triunfo revolucionario de 1959 desempeñó importantes tareas como ministro de Educación, donde realizó una labor transformadora y de afirmación de la escuela pedagógica cubana, sobresaliendo la hermosa Campaña de Alfabetización.

Armando Hart Dávalos fue también fundador del Partido Comunista de Cuba, del cual fungió como Secretario Organizador y Primer Secretario en la antigua provincia de Oriente.

Con el respaldo de la intelectualidad nacional ocupó la cartera del nuevo Ministerio de Cultura hasta 1997, que es nombrado Director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí, lo cual consideró la responsabilidad más importante que le habían dado en su vida.

Dicha afirmación se correspondía con su amor y pasión por el pensamiento martiano, el cual consideraba estratégico para Cuba y para el mundo.

Hart, muy querido por todo nuestro pueblo, se caracterizó por entrega al trabajo, por la defensa de los intereses de la nación cubana, por su invariable lealtad a Fidel, a Raúl, al Partido y a la Patria que tanto defendió; y por sus aportes a la Educación, a la Cultura y al Pensamiento Político Cubano.