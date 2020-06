Autora: Lina María La Rosa Orjales

La Madre Naturaleza amaneció llorando en este pedazo de tierra en el que me toca vivir, no entiende por qué recibe tanto daño, si pasa la vida proveyéndonos. Hoy es el Día dedicado al Medio Ambiente en el mundo, sin embargo las agresiones no cesan a nivel global.

Todos de alguna manera somos cómplices y es por aquí por donde debemos comenzar, evaluando cada uno en qué medida la afectamos con el cotidiano actuar.

La Campaña de 2020 a nivel internacional lleva como título “La hora de la Naturaleza” y su tema es la “Biodiversidad”, esta última, la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua.

Sumémonos a la campaña aportando nuestro grano de arena, sin alborotos, solo haciendo lo que nos toca…

La naturaleza nos está enviando un mensaje y si no lo escuchamos, puede que mañana sea tarde.