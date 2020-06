Misión en la comunidad

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Lina María La rosa Orjales

En el área de Salud del policlínico Héroes del Moncada, de Cárdenas, combatientes del ejército de batas blancas visitan pacientes, se preocupan por la evolución de las altas de la COVID-19, van a la detección de sospechosos no solo del nuevo coronavirus sino también de arbovirosis, sin bajar la guardia.

El Doctor Nelson Rosales Huerta, jefe de equipo en la institución de Salud con orgullo me dice que llevan 20 días sin casos en el Municipio y junto a las enfermeras Margarita Iparraguirre y Regla Figueroa, recorren la Comunidad para comprobar la situación de las familias de sus Consultorios, en el reparto Fructuoso Rodríguez.

Ellos saben que de su labor depende en gran medida cerrar filas y evitar la propagación de la pandemia, aunque la población no eleva la percepción de riesgo y no cree en la posibilidad del contagio por no observar las medidas de distanciamiento social e higiene.

Es dura la misión, pero ellos la asumen convencidos de su papel en la atención primaria, vital para controlar la trasmisión de la enfermedad.