Autora: Lina María La Rosa Orjales

Hoy quiero referirme a dos mujeres con la difícil misión de impartir justicia, naturales de mi patria chica: Nubia Tellechea Segundo, Presidente de la Sala Civil del Tribunal Provincial Popular de Matanzas y Cintia Menéndez Dihigo, joven jueza del Tribunal de Cárdenas.

A la primera la conocí de 15 años cuando visitaba la casa de una compañera de clases, vecina mía y me llamó la atención como desde tan joven hablaba de ser abogada, era seria, estudiosa y disciplinada.

La imagen de Nubia permanece en mi memoria y cuando la veo en importantes eventos, pienso como con tan poca edad era una muchacha tan segura de sí, como ahora de sus sentencias al frente del tribunal.

De Cintia tengo noticias desde que era dirigente en el preuniversitario Trece de Marzo, después como delegada al noveno Congreso de la FEU, para luego encontrarla recién graduada de Derecho cumpliendo su servicio social en el Tribunal Municipal,. Se estrenaba en una profesión compleja llena de retos, pero enamorada de lo que tenía por delante.

Nubia y Cintia son ejemplos de nuestros juristas, seguidoras de la tradición heredada de Agramonte, Céspedes; Martí y Fidel, todos abogados defensores de la justicia, en cada uno de los momentos de la Patria. A ellas les toca darle continuidad en materia de Derecho a la Obra de la Revolución y yo que he seguido de alguna manera su trayectoria les aseguro, lo hacen muy bien. Felicidades a ambas en el Día del Trabajador Jurídico.

El Doctor Nelson Rosales Huerta, (Chicho, para su familia, amigos y muchos de sus pacientes) es jefe de equipo en el área de Salud del policlínico Héroes del Moncada de Cárdenas y con orgullo me dice que llevan más de 20 días sin casos en el Municipio y junto a las enfermeras Margarita Iparraguirre, Regla Figueroa y la estudiante Claudia Robaina, de cuarto año de medicina, recorren la Comunidad para comprobar la situación de las familias de sus Consultorios, en el reparto Fructuoso Rodríguez.

En esta institución de Salud, combatientes del ejército de batas blancas incluyendo alumnos, visitan pacientes, se preocupan por la evolución de las altas de la COVID-19, van a la detección de sospechosos no solo del nuevo coronavirus sino también de arbovirosis, sin bajar la guardia.

Ellos saben que de su labor depende en gran medida cerrar filas y evitar la propagación de la pandemia, aunque la población no eleva la percepción de riesgo y no cree en la posibilidad del contagio por no observar las medidas de distanciamiento social e higiene.

Es dura la misión, pero ellos la asumen convencidos de su papel en la atención primaria, vital para controlar la trasmisión de la enfermedad.