Siento vanidad al hablar de ellos…..

Autora: Yaisa Fragelas

Con mayúsculo orgullo el pueblo de Cuba recibe a los cincuenta y dos hombres que como parte de la brigada Henry Reeve, se enfrentó a la muerte, en Lombardía, Italia.

La emoción invade mi alma hasta lo más profundo, recuerdo las incontables jornadas de recibimiento y despedida a los fundadores de Barrio Adentro para la salud, la Operación Milagro, Manuela Espejo y otras, surgidas como parte de los acuerdos de la Alternativa Bolivariana para las Américas.

¿Cómo olvidar la constitución del primer destacamento Henry Reeve?, su despedida hacia Pakistán y el regreso a la ciudad natal de los cardenenses que protagonizaron aquella gesta. Terremoto en Haití, el Ebola en África y ésta, contra la COVID 19, revelan los valores de nuestros profesionales de la Salud Pública cubana.

La concepción de salvar vidas es la prioridad, se trata de darlo todo por el bienestar de los seres humanos. No importa la propaganda.

Las historias, imágenes y el número de pacientes recuperados en sus misiones y dentro de la isla, hace valedero el pensamiento martiano que dice: <<Un principio justo desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército>>.

Más de 5 mil atenciones médicas, de 3668 de enfermería y más de 210 altas, avalan el trabajo desempeñado por estos profesionales de la salud, que regresan a Cuba con la misión cumplida.

Gracias galenos, por ubicar el nombre de mi patria en un pedestal, gracias Fidel por concebir un modelo de medicina familiar único en el mundo que tanto nos ha servido hoy, para enfrentar esta pandemia. Y por crear un contingente con el nombre del norteamericano mambí Henry Reeve, para casos de desastres.

Los aplausos no son suficientes para distinguir una hazaña de tanta dimensión. Hoy sus familiares duermen más tranquilos porque están en tierra firme; la humanidad estará en deuda con ustedes toda la vida. Los agradecidos los veneramos y quienes no lo están; no pueden negarles el respeto.