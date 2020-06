Y en el desierto se alzan las cuatro letras: Cuba

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Yaisa Fragelas

En diciembre pasado el Cine Teatro Cárdenas reabrió sus puertas con el concierto de Tony Ávila, allí entre sus invitados se encontraba el Dr. Leonel Acosta, quien compartió un tema musical con el trovador cardenense.

Al verlo me sorprendí, porque hacía mucho tiempo no coincidíamos y no sabía su paradero, hasta este primero de Mayo cuando los representantes de la Central de Trabajadores de Cuba en la Ciudad Bandera, realizaron un reconocimiento a familiares de los colaboradores internacionalistas de la salud.

En el grupo se encontraba Leonel y su esposa la enfermera Yamiris Castro Ramos. Rápido contacté con ellos y esta vez, cumplen misión como parte de la Brigada Henry Reeve en los Emiratos Árabes.

La razón de su ausencia años atrás, eran otras tareas por Venezuela, Guyana, Mozambique y ahora en el medio Oriente contra la COVID 19, como integrantes ambos de la brigada que honra al brigadier estadounidense, que ocupó la jefatura del ejército mambí en Camagüey.

“Estuvimos trabajando 12 horas diarias por 6 días a la semana en un hospital nuevo que abrieron en el desierto y no teníamos tiempo ni de dormir ´´…… Me comenta el galeno que es además, especialista en Medicina Interna, según los datos el escenario va mejorando, situación que a su llegada era diferente.

Leonel me habla sobre las medidas de seguridad y las acciones de higienización que son constantes, de la cuarentena después de las ocho de la noche, que en un taxi se admiten dos personas y un solo pasajero por asientos en los ómnibus.

No recuerda la fecha de llegada, me dijo “yo voy palante y ya, pa´ arriba del bicho, hasta que se acabe…”, “esta es mi gente”…, esa que cada minuto me inspira a compartir sus proezas.

Los he visto crecer como profesionales y formar una familia, porque tienen un niño que en estos momentos lo cuidan sus suegros.

Él, no solo es especialista de las ciencias médicas, canta y muy bien que lo hace, nunca olvidaré las fiestas de cada tres de Diciembre como eran amenizadas con los temas interpretados por el doctor.

Aquí te esperaremos Leonel Acosta y tendrás motivos para componer y compartir con Tony Ávila próximos conciertos porque ustedes, como todos los cubanos, queremos más amor y menos muros.