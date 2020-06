Los días que vienen

Autor: Roberto Jesús Hernández Hernández /TVYumurí

Aunque nadie duda que la pandemia causada por el coronavirus SARS- Cov-2 ya es un hito en la historia, lo cierto es que todavía no forma parte del pasado. Digamos que se parece a uno de esos acontecimientos que marcan época, como las revoluciones, los descubrimientos más sobresalientes o las grandes catástrofes, en tanto, a los humanos de hoy nos toca asimilarlo todo mientras se desarrolla. En tiempo real, como se dice ahora.

Han sido días extraños, rarísimos diría yo. Tal vez clasifiquen entre los más peculiares de nuestras vidas. El problema es que esto aún no termina. Nadie quiere escuchar eso, pero lamentablemente es cierto. En torno a la nueva normalidad a la vuelta de la esquina se acumulan toda clase de expectativas, que van desde la forma de relacionarnos con los demás, hasta el lavado de la ropa, desde la higiene en los ambientes de trabajo, hasta las normas para el transporte de pasajeros.

No hay guías de usuario, no hay manual, tendremos que aprender paso a paso y poner en práctica lo que mejor funcione. Se habla de mantener el distanciamiento físico, usar la mascarilla (en Cuba le decimos nasobuco pero a mí esa palabra tan horrible me suena como si al decirla tuviera piedras en la boca), evitar aglomeraciones, extremar la higiene. En otras palabras, en la etapa pos-COVID-19 habrá que repetir los mismos rituales sanitarios que por razones de seguridad forman parte de nuestra rutina diaria desde hace ya varios meses.

Más temprano que tarde volveremos a encontrarnos en la calle, el trabajo o cualquier otro sitio, acaso con un par de kilos de más por tanto tiempo en casa, pero habrá que postergar un poco más los abrazos pendientes, el apretón de manos, el beso del saludo.

Cualquiera que esté atento al día a día de la pandemia en Cuba y el resto del mundo sabe que no es este el fin del juego sino, sencillamente, un nivel distinto en el cual se impone seguir las reglas para salir victorioso.

Ahora más que nunca debemos honrar el sacrificio de quienes se exponen para salvar a otros, recordar a quienes perecieron como una prueba elocuente del peligro real, actuar responsablemente para estar a salvo y cuidar de los demás.

Nadie ha dicho que será sencillo. Probablemente viviremos jornadas de tensión e incertidumbre, de esfuerzo y estrechez, pero también de éxito y alegrías, de esperanza y superación personal. Hagamos que los días por venir marquen la diferencia.