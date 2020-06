Jorge Yadian Fernández con la mira en sus cuartos Juegos Olímpicos

Autor: Ariel Aymé Gómez

El discóbolo cardenense Jorge Yadian Fernández, primera figura de su especialidad en Cuba, mantiene la preparación con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, que serían los cuartos de su carrera deportiva de confirmarse su presencia por la World Athletics, máxima entidad del campo y pista.

“En esta etapa he seguido activo desde casa. He hecho una gran recuperación a partir del receso con algunas deficiencias que me habían quedado del primer macro y que he cumplido al cien por ciento, bajo las órdenes de mi entrenadora Hildelisa Ramos, la misma de la campeona mundial Yaimé Pérez”, precisó el representante del área de lanzamientos del atletismo.

Con 33 años Jorge Yadian ha aprovechado en este aislamiento la compañía de familia y amigos, quienes han seguido sus casi dos décadas en el alto rendimiento. “He logrado esta longevidad deportiva gracias a mi primer entrenador Manuel Duquesne, con quien he conversado en estos días. También agradezco a mi familia por el apoyo. Estaba diciéndole a la niña que hace años no pasamos tanto tiempo juntos”.

Para su tierra natal siempre expresa notas de gratitud. “Al pueblo de Cárdenas que tengan en mí la fe, que siempre los he representado a ellos”, recalcó el atleta.

Jorge Yadian Fernández Hernández, campeón panamericano de Guadalajara 2011 y finalista olímpico, confirmó que pudiera seguir en competencia hasta los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Campeonato Mundial, ambos en el 2022.