Verano estación del año para el disfrute, pero con prevención

Autora: Natacha Prado

Decidir cuál de las estaciones del año está mas a tono con los gustos de cada uno, es una preferencia muy particular que asiste a los individuos.

Pero, si por alguna casualidad me preguntan a mí , diría que el invierno tiene sus encantos , pero prefiero el verano porque se ajusta más a mis características, porque siento mayor alegría y me motiva en el cotidiano actuar, en esencia me gusta más.

Sin embrago no dejo de reconocer que algunas atenuantes lo acompañan por tanto, le hago saber cuáles son, algo a tener en cuenta para que esta sea la mejor elección.

Supe luego de indagar, que en el verano aumentan en un 80% las enfermedades gastrointestinales, por las altas temperaturas, estos padecimientos son causados principalmente por bacterias, virus o parásitos, que son microorganismos que entran al cuerpo humano por medio de alimentos o agua contaminada con materia fecal.

En la temporada de calor las temperaturas por arriba de los 30 grados y la humedad ayudan a que estos microbios proliferen.

Los alimentos o bebidas pueden ser contaminados por malos manejos, como dejarlos expuestos a materia fecal o por no refrigerarlos adecuadamente.

También les refiero que pueden estar expuestos a algunos de los síntomas de las enfermedades gastrointestinales como es la fiebre, el dolor abdominal, las náuseas, diarrea súbita, estreñimiento y fatiga, los cuales deben ser atendidos inmediatamente por su médico para evitar complicaciones como la deshidratación.

Y cómo prevenir para el que el verano y no sea funesto?

Tener higiene en la preparación de los alimentos, evitar comer en lugares que no tengan las mejores condiciones, lavarse bien las manos antes de comer y después de ir al baño, tomar agua hervida o usar hipoclorito, lavar y desinfectar frutas y verduras, no consumir alimentos caducados, comer saludablemente y tomar dos litros de agua diariamente.

Y por qué les ofrezco estas recomendación?, porque si usted prefiere el verano como la estación del año de mayor aceptación , les digo que la mejor manera de disfrutarla es previniendo estas y otras infecciones y enfermedades haciendo así más placenteros estos meses divinos para disfrutar. Escuchar comentario en ivoox