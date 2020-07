Ayuntamiento de Cleveland convoca a poner fin al bloqueo a Cuba

(Tomado de ACN) (Foto: Archivo)

José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos, difundió este miércoles en su cuenta en Twitter la resolución de emergencia aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad de Cleveland, que convoca a poner fin al bloqueo del gobierno de la nación norteña contra Cuba.

El Ayuntamiento de Cleveland aprueba una resolución que llama a poner fin al embargo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba e insta al presidente Donald Trump a renovar las negociaciones con el gobierno cubano, como inició la política de la pasada administración”, tuiteó el diplomático.

#Cleveland City Council passes a Resolution that “calls for an end to the United States’ economic, commercial and financial embargo against #Cuba and urges President Trump to renew negotiations with the Cuban government as initiated by the policy of past administrations” pic.twitter.com/PDUYg76D6l — José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) July 8, 2020