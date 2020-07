Gracias por la vida

Autora: Lina María La Rosa Orjales

Muchas personas a las que agradezco infinitamente se interesan por saber de mí, y aunque trato de limitar mi vida privada por razones obvias, el estudio genético para conocer las implicaciones de la Covid 19 en Cuba me incluyó y voy a dar cuenta en primera persona de lo sucedido con algunas imágenes.

Ante todo deseo trasmitirle a cada uno de los que integran el equipo de genética Clínica del departamento Provincial de Genética, del Hospital Materno Infantil del Matanzas, su paciencia para responder a las preguntas de esta periodista, que en ocasiones el dolor le nubla los sentidos y le llena los ojos de lágrimas e impiden continuar.

Desde Ia Doctora Liegnis del Pozo Sosa, quien en un primer encuentro me explicó los objetivos del estudio y solicitó mi consentimiento, la laboratorista que me hizo la extracción de sangre, excelente en su especialidad y trabajadora del policlínico Moncada; la Doctora Maryela Landa Muñiz, Lde la cual ya hablé; Omaida, del departamento de Genética; la Doctora Mayté Castro López, de quien tengo también mucho que decir y por último mencionar al Doctor Juan Carlos Perdomo Arrién, quién me hizo la encuesta para el estudio genético y me trasmitió la fuerza que necesito en estos momentos, con una bondad y una profesionalidad, que no tengo palabras para definir, dándome un abrazo de despedida, con el calor humano q tanto he necesitado.