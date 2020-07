Cárdenas: La ciudad del ruido

Autora: Mariam Sotolongo Gómez

Estudiante de tercer año de Comunicación

Facultad Comunicación Social, Universidad de La Habana

Mezcla de ritmos, bailes, humor y armonía, así es conocida la cultura cubana en el mundo; debido a la heterogeneidad que presenta nuestra población. Descendientes de nativos, españoles, africanos y asiáticos; somos poseedores de uno de los legados más ricos, nutridos de canciones, epopeyas cantadas por los abuelos y movimientos al danzar de hace siglos que continúan en nuestro día a día.

Esto no quiere decir que la marcada y genuina naturaleza del cubano, de “pie con bola” como se dice popularmente, a indisciplinas sociales; pues hace algunos años las calles están más alteradas de lo normal, ya el significado de tranquilidad prácticamente se encuentra extinto. Lo más grave del caso es que estamos contribuyendo ingenuamente y por falta de conocimiento de la población a un fenómeno que nos afecta en gran medida llamado Contaminación Sonora.

Varios son los factores como: la sobrepoblación en las zonas más céntricas de las ciudades, el tráfico excesivo, no solo en horas de la mañana sino durante todo el día, las construcciones exuberantes de centros estatales y de casas particulares en lugares rodeados de multitud, además del no respeto, tanto de instituciones del estado como de otras formas de propiedad, de detener la música a la una de la madrugada como expone el Decreto Ley 141/1988 sobre todo en terrenos donde residen infantes; estos son algunos de los elementos que contribuyen a la contaminación; pero algo que sin duda nos afecta en gran medida es la llamada “bocina”.

Dicho artefacto goza de una popularidad abismal. Es válido decir que difieren de tamaño, color, forma, medios de transporte como desde los llamados bici taxis, pasando por los coches y hasta en una mochila a todo volumen y por último también difieren de propietario, ya no solo son los jóvenes, también personas de la mediana y de la tercera edad le atribuyen a la calle o espacios públicos y comunes como las guaguas, una extensión más del patio de su casa.

Las entidades de Salud de conjunto con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma), han llevado a cabo estudios científicos los cuales revelan pronósticos para nada alentadores debido a la larga lista de consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo para la salud como: ansiedad, episodios de insomnio, agresividad e irritabilidad, elevación de colesterol y triglicéridos (provocando diabetes y enfermedades cardiovasculares), además de déficit de atención.

El gobierno frente a tal panorama ha tomado carta en mano hace algunos años y en la actualidad existen leyes que respaldan la tranquilidad: El Decreto Ley 141/1988, la Ley 81/97 de Medio Ambiente, el Decreto Ley 200/99

El Decreto Ley 141/1988 regula las contravenciones del orden interior y precisa en su Artículo 1 que: “contraviene el orden público quien perturbe la tranquilidad de los vecinos, especialmente en horas de la noche, mediante el uso abusivo de aparatos electrónicos, o con otros ruidos molestos e innecesarios; celebre fiestas en su domicilio después de la una de la madrugada turbando la tranquilidad de los vecinos sin permiso de las autoridades competentes”.

La Ley 81/97 de Medio Ambiente, dictada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que se encuentra en procesode modificación, en su precepto 147, señala: “Queda prohibido emitir, verter o descargar sustancias, disponer desechos, producir sonidos, ruidos, olores, vibraciones y otros factores físicos que afecten o puedan afectar la salud humana o dañar la calidad de vida de la población”.

Por su parte el Decreto Ley 200/99 para Contravenciones en Materia de Medio Ambiente, en su artículo 11 expresa que se consideran contravenciones los ruidos, vibraciones y otros factores físicos, y se impondrán las multas que para cada caso se establezcan; así, infringir las normas relativas a los niveles permisibles de sonido y ruidos, conlleva una multa de 200 pesos para las personas naturales y de 2 250 pesos para las jurídicas.

La Ley 81/97 del CITMA establece que es esta entidad la facultada para realizar inspecciones e imponer medidas correctivas de adecuación a las disposiciones ambientales, fijar el plazo para cumplirlas y poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República las acciones u omisiones que puedan constituir delito.

De nada vale el esfuerzo del estado y de las entidades de Salud, si nosotros desde nuestros barrios no tomamos acción, no solo de manera individual en nuestras casas sino a nivel poblacional. Además debemos tener en cuenta que no vale la pena criar a nuestros hijos en un entorno como este y que desgraciadamente Cárdenas cumple todos los requisitos para que se siga desarrollando dicho fenómeno. Es hora de poner en práctica las leyes y denunciar las indisciplinas sociales para que que deje de ser la ciudad del ruido.