Díaz-Canel expresa orgullo por vivir tiempos de Revolución con el líder Fidel (+ Tuits)

(Texto y foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy su orgullo por vivir tiempos de Revolución con el líder Fidel Castro (1926-2016).

“Orgullo de cubano por muchas razones, por vivir tiempos de Revolución con Fidel, por aprender de su ejemplo, por seguir y continuar sus ideas y su obra”, argumentó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter en la víspera del aniversario 94 del líder de la Revolución cubana.

En otro tuit el mandatario recordó una frase escrita por el estadista en una reflexión el 12 de agosto de 2010:



“No he cambiado. Seré fiel a los principios y a la ética que he practicado desde que me hice Revolucionario”.





Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Birán, en la entonces provincia de Oriente (actual Holguín, en la zona este del país).