Petroleros del centro por más producción de crudo nacional

(Tomado de TVYumurí)

Los petroleros del centro acumulan hasta la fecha más de 2 000 toneladas del crudo nacional por encima del plan y 6 millones de metros cúbicos para la generación eléctrica.

Resultados productivos

La aplicación de medidas geólogo-técnicas ha permitido una mayor optimización de los más de 140 pozos que se mantienen activos.

José M. Verrier Castro, director técnico de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, comenta que una de las tecnologías de punta con que cuenta la empresa es la bomba electro sumergible la que ha permitido una producción estable de uno de los pozos y que ha propiciado un incremento en la producción en esa área del yacimiento.

En la planta de procesamiento del crudo nacional, inagurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se renuevan los compromisos, a partir del trabajo esforzado de experimentados y jóvenes.

Máximo Badía Díaz, tecnólogo principal de esta área explica que ahí es donde realmente se decide el proceso productivo de la empresa.

¨Si nosotros no logramos darle los parámetros de calidad al crudo no podemos venderlo y si no pdoemos venderlo estaríamos frente a un problema con pérdidas de producción para la empresa y para Energás porque nosotros le facilitamos el gas para la generación de energía eléctrica¨.

Medioambiente en el centro de las prioridades

El cuidado del medioambiente marca de manera responsable la actividad en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro en un área signada por el desarrollo turístico.

Verrier Castro argumenta que tratando de convivir ambos procesos en un mismo lugar comenzamos un proceso de mejoras en el medio ambiente en las instalaciones productivas.

¨Esto comenzó con un sistema cerrado de recolección donde el petróleo y el gas van desde los pozos hsta las plantas de tratamiento sin afectar el medio ambiente. Además a instancias del Comandante en Jefe se hizo un sistema paisajístico que impide el impacto visual de las intalaciones petroleras en el área del turismo.¨

La Empresa extiende la perforación hasta Ciego de Ávila y lleva 25 años produciendo cada año más de mil toneladas de petróleo con la entrega y consagración de todos sus trabajadores.