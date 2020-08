Presentan No Extradition, documental sobre protestas londinenses a favor de Assange

(Texto y foto: PL)

No Extradition, un documental del realizador británico-chileno Pablo Navarrete sobre la lucha de los seguidores de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos, tuvo este jueves su estreno en internet por la pandemia de Covid-19.

El filme de 35 minutos de duración refleja algunas de las protestas realizadas en diferentes partes de esta capital, con énfasis en la figura del padre de Assange, John Shipton, quien desde el arresto de su hijo en abril del año pasado vive entre Londres y su país natal.

También muestra fragmentos de las intervenciones de activistas que han hecho suya la campaña contra la extradición del ciberactivista, entre ellos al escritor y cineasta John Pilger, amigo personal del fundador de Wikileaks, y al rapero británico-iraquí Lowkey.

Si en los años 70 hubiésemos tenido un Assange que denunciara la injerencia de la CIA en Chile, quizás muchas vidas se hubiesen salvado, asegura también en una parte de la película la exiliada chilena Cristina Navarrete.

El fundador de Wikileaks está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el este de Londres, desde abril del año pasado, luego de permanecer siete años asilado en la embajada de Ecuador en esta capital.

Tras ser entregado a Scotland Yard por el gobierno ecuatoriano, la justicia británica lo condenó a 50 semanas de cárcel por violar una fianza concedida en 2012, en relación con una acusación por presuntos delitos sexuales que luego fue desestimada por Suecia.

Aunque ya cumplió la sentencia, la Corte de Magistrados de Westminster decidió mantenerlo en prisión hasta que llegue el veredicto sobre la orden de extradición presentada por Estados Unidos, que quiere juzgarlo por difundir en Wikileaks archivos secretos de la diplomacia y el Ejército estadounidenses.

El juicio, que fue suspendido a raíz de la pandemia de la Covid-19, se reiniciará el 7 de septiembre próximo, y de ser entregado a la justicia norteamericana, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 18 cargos que se le imputan, y que incluyen desde conspiración para cometer espionaje hasta piratería informática.

De acuerdo con Navarrete, cuyo primer documental Inside the Revolution: A Journey into the Heart of Venezuela (Dentro la Revolución: Un viaje al corazón de Venezuela) data de 2009, su filme No Extradition tendrá una versión con subtítulos en español y otros idiomas.