Lactancia materna: Protección y amor

Autora: Natacha Prado

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. No sólo por su composición, sino también por el vínculo afectivo que se establece entre la madre y su bebé durante el acto de amamantar.

Ella contiene todo lo que el niño necesita durante sus primeros meses de vida y protege al bebé frente a muchas enfermedades.

La leche materna no sólo es buena para el pequeño, sino también para la madre. Las mujeres que amamantan a sus hijos pierden el peso ganado durante el embarazo más rápido y difícilmente padecerán anemia, hipertensión y depresión posparto.

No se fabrica, no se envasa ni se transporta, evitando así el gasto de energía y la contaminación del medio ambiente. Para la familia es un gran ahorro. La leche materna no constituye un gasto económico y sobre todo, es la mejor forma de alimentación para el bebé.