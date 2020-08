Ministra de Educación ofrece nuevas precisiones sobre el reinicio del curso escolar

(Tomado de Radio 26)

Tras haber realizado un recorrido por todas las provincias del país en el que participaron viceministros, directores generales y directores de los niveles educativos del Ministerio de Educación (Mined), entre los días 15 al 22 del presente mes, la ministra de ese organismo, Ena Elsa Velázquez Cobiella, vuelve a la Mesa Redonda para ofrecer precisiones sobre el reinicio del curso escolar.Fueron visitadas más de 1 500 escuelas de cara al reinicio del curso La titular comentó que las visitas a varios municipios e instituciones educacionales permitió el intercambio con directores, maestros, alumnos, presidentes de los consejos de escuelas y de círculos infantiles, de la FEEM, de la OPJM y miembros de la comunidad.

Según informó en el espacio radio-televisivo, entre este recorrido y los realizados en los meses de junio y julio, se logró llegar a más de 1 500 instituciones.

Entre los aspectos evaluados sobresalen:

1. La organización de la escuela para garantizar el distanciamiento entre los alumnos en las aulas.

2. Las condiciones creadas para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.

3. La cobertura docente para dar respuesta a la organización escolar asumida por cada centro.

4. La preparación de los directivos y docentes para las actividades de sistematización orientadas y las dirigidas al sistema de evaluación diferenciado, a partir del nivel educativo y de la situación epidemiológica del territorio.

“Las visitas no fueron formales, recorrimos las instituciones, los baños, comedores, residencias estudiantiles e hicimos recomendaciones donde fue necesario. Por ejemplo, en los casos en que una escuela primaria utiliza locales de otros centros del consejo popular, los visitamos también, para comprobar las condiciones existentes. En estos recorridos siempre estuvimos acompañados por el Partido y Gobierno de los municipios y provincias”, afirmó la titular.

Velázquez Cobiella destacó que en el resumen de la visita a cada provincia estuvo presidido, en la mayoría de los casos, por las máximas autoridades del Partido y Gobierno, con la participación de los directores municipales, Intendentes, representantes de Salud Pública, organizaciones estudiantiles y otros organismos convocados. “Se realizó un análisis profundo de la situación, las indicaciones dejadas y se evaluaron los estados de opinión de la población llegadas al ministerio sobre determinados centros”.

Aseguró que se apreció un ambiente favorable de trabajo y compromiso, así como mucho apoyo de las autoridades y organismos para dar solución a los problemas que tenemos. “Se habla de padrinos, es decir, entidades que cooperan con las escuelas en la reparación y embellecimiento. Los maestros los vimos creando condiciones en sus aulas”.

No se han podido reparar todas las escuelas, pero se refuerzan las medidas higiénicas

Ena Elsa Vázquez Cobiella, ministra de Educación. Foto: @PresidenciaCuba/Telegram.

La ministra reiteró que no se ha reparado integralmente todas las escuelas que presentan problemas, “ya sea en la carpintería, el impermeable”, y precisó que fueron atendidas las que estaban en el plan del año (alrededor de 1 000 en el país). “El esfuerzo principal se concentra en la instalación de lavamanos, tazas sanitarias, tanques, para que se disponga de las condiciones requeridas”, dijo.

Se informó también que hay 1 089 escuelas que se abastecen de agua por pipas, “por lo que se insistió en la prioridad que deben tener para recibir el servicio y en que los directores de estos centros, alerten a tiempo, para que no falte el agua”.

La titular de Educación dio a conocer que fueron afectados por la tormenta tropical Laura 284 instituciones, de ellas 77 de La Habana, 56 de Santiago de Cuba y 44 de Guantánamo, fundamentalmente por la caída de árboles que dañaron el cercado perimetral.

“Esta es otra tarea inmediata a la que prestamos atención. No hubo afectaciones en la base material de estudio ni en la de vida, excepto en el Instituto Politécnico “Pepito Tey” de Santiago de Cuba, donde se quemaron algunos colchones, libretas y libros”.

No iniciarán en sus instalaciones, por encontrarse en proceso de reparación, 14 instituciones educativas: Artemisa (1), Mayabeque (2), Matanzas (3), Villa Clara (1), Sancti Spíritus (1), Ciego de Ávila (1), Holguín (4) y Santiago de Cuba (1).¿Dónde no reiniciará el curso el 1ro de septiembre? En otro momento de la Mesa Redonda, puntualizó que, además de la capital, no se iniciará el curso el 1ro de septiembre en los siguientes municipios:

La Palma (Pinar del Río), pues aunque la afectación es en dos Consejos Populares distantes, se evaluó que las clases no comenzarán en todo el municipio.

Total de instituciones: 58

Matrícula: 5 446

Estudian fuera del municipio: 147

Mariel, Artemisa:

Total de instituciones: 32

Matrícula: 7 678

Estudian fuera del municipio: 65

San Cristóbal, Artemisa:

Total de instituciones: 76

Matrícula: 10 875

Estudian fuera del municipio: 198

Cárdenas, Matanzas:

“Aunque la situación se concentra en la zona de Santa Marta, la decisión fue para todo el municipio”.

Total de instituciones: 67

Matrícula: 23 778

Estudian fuera del municipio: 161

Camajuaní, Villa Clara:

Total de instituciones: 54

Matrícula: 6 897

Estudian fuera del municipio: 98

Manicaragua, Consejo popular Mataguá:

Total de instituciones: 3

Matrícula: 940

Estudian fuera del municipio: 37

Estudian en otros consejos del municipio: 158

Teniendo en cuenta que el municipio Bauta, de la provincia Artemisa, culmina la cuarentena este fin de semana, los trabajadores se incorporarán el 1ro de septiembre y se reiniciarán las actividades docentes el día 7.

“En la medida que en estos municipios se resuelva la situación epidemiológica, se decidirá la reincorporación a las aulas y se ajustará el diseño inicial, siempre garantizando que todos tengan las mismas oportunidades, lo que se hará con la presencia del Ministerio de Educación”, apuntó.

La ministra especificó que , mientras que los que laboran en la capital y están en sus provincias de residencia, se vincularán a las instituciones cercanas para continuar la preparación y al regresar traerán la evaluación del trabajo realizado.Se mantiene el calendario escolar divulgado. Para los estudiantes que reinician el curso escolar en sus instituciones, se mantiene el calendario escolar divulgado anteriormente la Mesa Redonda.

Entre tres y cuatro semanas de consolidación.

Tres semanas para evaluaciones que incluyen las revalorizaciones y extraordinarios.

Proceso de continuidad de estudios.

Actos de graduación.

Matrícula.

Programación televisiva para los estudiantes que no reiniciarán el curso

Nueva programación televisiva. Foto: Guerrillero.

A la vez, para los estudiantes que no reiniciarán el curso el 1ro de septiembre en sus instituciones, se ha previsto una programación televisiva, por el Canal Educativo, con el objetivo de consolidar los contenidos, hasta que comience el curso escolar.

Las actividades fundamentales estarán dirigidas a la preparación para los exámenes de ingreso a la Educación Superior, la preparación de los seminarios y tareas integradoras y otras formas de evaluación. “Estas actividades se combinarán con la presencia de profesores y el uso de materiales didácticos, documentales, en correspondencia con los contenidos”.

El martes primero se reinicia el curso con una Revista Informativa, en el horario de 9:30 a 11:30 a.m., con el objetivo de dar a conocer las actividades televisivas que se realizarán en la etapa. En un segundo momento, intervendrán los directores nacionales para explicar las particularidades de cada nivel educativo.

¿Cuál será la programación televisiva?

La programación por niveles educativos es la siguiente:

Primera Infancia:

Orientaciones a la familia para el grado Preescolar, miércoles a las 11:30 a.m.

Orientaciones, viernes 11:30 a.m.

Otras actividades: miércoles 2:30 p.m y viernes 2:30 p.m.

Educación Especial:

Orientación a la familia, lunes y viernes 1:30p.m.

Los educandos con necesidades educativas especiales visualizarán la programación en correspondencia con el nivel educativo donde se atienden.

Primaria:

Primer grado: Lunes 2:00 p.m. Matemática y a las 3.00 p.m. Lengua Española.

Segundo grado: Miércoles 1:30 p.m. Matemática y a las 3:00 p.m. Lengua Española.

Tercer grado: Miércoles 2:00 p.m. Matemática y a las 3:30 p.m. Lengua Española.

Cuarto grado: Viernes 2:00 p.m. Lengua Española. y a las 3:00 p.m. Matemática.

Quinto grado: Martes 2:00 p.m. Matemática y a las 3:00 p.m. Lengua Española, mientras el jueves 2:00 p.m. trabajo práctico integrador de Historia de Cuba y a las 3:00 p.m. trabajo práctico integrador de Ciencias Naturales.

Sexto grado:

Martes 2:30 p.m. Trabajo práctico integrador de Historia de Cuba

Martes 3:30 p.m. Trabajo práctico integrador de Ciencias Naturales.

Jueves 1:30 p.m. Matemática y a las 2:30 p.m. Lengua Española.

Jueves 3:30 p.m. Trabajo práctico integrador de Geografía.

La ministra abundó que los lunes a las 3:30 p.m. se desarrollarán actividades complementarias para el Álbum de la Patria para los grados de primero a cuarto, mientras que ese mismo dias de la semana a las 2.30 y los martes a la 1.30 p.m. se realizarán actividades complementarias para la Educación Primaria.

Secundaria Básica:

Séptimo grado: Martes 9:00 a.m. Matemática y a las 9:30 a.m. Orientaciones para el seminario integrador.

Octavo grado: Jueves 9:00 a.m. Matemática y a las 9:30 a.m. orientaciones para el seminario integrador.

Noveno grado: Martes 10:30 a.m. Formación Vocacional.

Preuniversitario, Técnica Profesional y Jóvenes y Adultos

Décimo grado, primer año de la ETP y primer y segundo semestre de FOC.

Lunes 10:30 a.m. Matemática y a las 11:00 a.m. complementarios para el trabajo práctico y seminario integrador.

Miércoles 10:30 a.m. Historia de América y a las 11:00 a.m. complementarios para el trabajo práctico y seminario integrador.

Onceno grado, segundo año de la ETP y tercer y cuarto semestre de FOC.

Lunes 10:00 a.m. Matemática y a las 11:00 a.m. complementarios para el trabajo práctico y seminario integrador.

Miércoles 10:00 a.m. Historia de Cuba y a las 11:00 a.m. complementarios para el trabajo práctico y seminario integrador.

Duodécimo grado:

Lunes 9:00-10:00 a.m. Repaso para prueba de ingreso Matemática.

Miércoles 9:00-10:00 a.m. Repaso para prueba de ingreso Historia.

Viernes 9:00-10:00 a.m. Repaso para prueba de ingreso Español.

Para el nivel Preuniversitario los viernes a las 3.30 p.m. se dará la actividad complementaria “Historia en Imágenes”.

Técnica y Profesional

Lunes 11:30 a.m. Al mundo laboral y Lunes 1:00 p.m. orientaciones para la realización de la Tarea Integradora.

Miércoles 1:00 p.m. Camino al Futuro.

Viernes 1:00 p.m. Técnicos del Futuro.

Formación Pedagógica:

Martes 11:00 a.m. Inglés y a la 1:00p.m. Cultura General.

Jueves 10:30 a.m. Actividades complementarias para el desarrollo de las Tareas integradoras (primero y segundo años).

Jueves 1:00 p.m. Orientaciones para el Ejercicio de culminación de cuarto año.

Escuelas de Arte:

Desarrollará actividades televisivas de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. por el canal Tele Rebelde, a partir del lunes 31 de agosto.

Los estudiantes de las escuelas nacionales que no residen en la capital se incorporan a las escuelas de sus provincias. En el caso de las especialidades que no se desarrollan en estas, visualizarán las actividades televisivas y serán atendidos por tutores de las escuelas nacionales y especialistas de los territorios.

Medidas higiénico-sanitarias de estricto cumplimiento en las escuelas

El uso del nasobuco, tanto de alumnos como de trabajadores, con carácter obligatorio.

Velázquez Cobiella reiteró la necesidad del cumplimiento de las medidas sanitarias indicadas:

Que se cumpla con la organización escolar, el horario docente establecido, las condiciones para el receso escalonado, la eliminación de los matutinos y actividades colectivas.

Reforzar el trabajo educativo con los estudiantes sobre la conducta a seguir dentro y fuera de las instituciones educacionales.

Realizar el pesquisaje diario, no permitiendo la entrada al centro de alumnos y trabajadores con afecciones respiratorias.

Mantener un control estricto en la entrada de cada centro para impedir el acceso de personal ajeno al mismo y de ser imprescindible controlarlo debidamente.

El lavado de las manos y uso de hipoclorito.

Los pasos podálicos, la desinfección de mesas, computadoras, televisores, mandos, juguetes, otros medios de enseñanza, así como los pasamanos de escaleras y picaportes.

El autofocal diario, para evitar la proliferación de otras enfermedades de trasmisión.

Los centros que prestan servicio de comedor, mantener la higiene, evitar la aglomeración, asegurar el agua para el lavado de las manos y para el consumo.

Realizar el pesquisaje en los puntos de recogida de los estudiantes de centros internos con la presencia del personal de Salud.

Venta del uniforme escolar inicia el día 5 de octubre

La titular de Educación informó que fue acordado con el Ministerio de Comercio Interior iniciar la venta del uniforme escolar el día 5 de octubre para los estudiantes que comienzan en el curso 2020-2021, en los grados preescolar, quinto y séptimo.

Por otro lado, a los grados preescolar y séptimo se les venderá dos uniformes completos y en el caso de quinto grado, se les venderá dos uniformes completos a las hembras y dos camisas y una bermuda a los varones.

Dijo que los bonos están en las provincias y sólo se entregarán a estos grados en la segunda quincena de septiembre, y detalló que para Secundaria Básica se mantiene la merienda escolar, los días que los estudiantes asisten a los centros.

Horarios de los círculos infantiles

En el caso de los municipios que reinician el curso el día primero, la entrada de los niños a los círculos infantiles será hasta las 8:30 a.m. y en el resto hasta las 9.00 a.m. y para ambos casos, la salida, a partir de las 3.00 p.m.

Ministra de Educación: Pedimos a la familia que tengan confianza en las decisiones tomadas

“Estamos comprometidos a que cada una de las actividades que desarrollamos y las que desarrollaremos contribuyan al reforzamiento del papel preventivo educativo de la escuela, para lograr la comprensión de la situación que vivimos y que los modos de actuación de estudiantes y trabajadores se correspondan con el esfuerzo que realiza el país para enfrentar la COVID- 19”.

La ministra significó que “los retos que hemos enfrentado en esta etapa, no hubiesen sido posible sin la dedicación y el apoyo de nuestros estudiantes, sus familias y los trabajadores del sector”, y reiteró a los educandos la necesidad de dedicar tiempo al estudio, además de la necesidad del apoyo de la familia en la realización de las actividades orientadas.

“Una vez más pedimos a la familia cubana que tengan confianza en las decisiones tomadas, las que van encaminadas a terminar el curso, teniendo como centro a nuestros estudiantes. Se trabaja para que todos reciban la atención que merecen en este particular reinicio del curso escolar, la mayoría lo hará en la escuela y otros, convirtiendo sus casas en escuelas”, concluyó.

Es fundamental el retorno a la escuela, al ser espacio de aprendizaje y socialización

Cuando restan pocos días para que las escuelas reabran sus puertas, una preocupación de no pocos tiene que ver con los efectos en la salud física y mental de los niños y adolescentes del cierre prolongado de los centros educativos y el confinamiento en el hogar. Sobre este tema se refirió en la Mesa Redonda la doctora Tania Adriana Peón Valdés, especialista en psiquiatría infanto juvenil.

Habló del trabajo conjunto desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de La Habana con el Mined, en función de estudiar y conocer el impacto en la salud mental de los niños y adolescentes de esa estancia en sus casas y las consecuencias, en los casos que correspondan, de haber sido enfermado de COVID-19.

De acuerdo con la especialista, las investigaciones arrojaron que la alargada permanencia en el hogar, fuera de los espacios socializadores, ha provocado un sobre apego hacia los padres, madres y abuelos, ansiedad, irritabilidad, conductas rebeldes, incluso “algunos han tenido reacciones de pánico”.

También han perdido horarios de sueño, en tanto se manifiesta un sobreconsumo de juegos digitales, precisó Peón Valdés.

La especialista valoró que muchos de los niños que han vivenciado esas afectaciones emocionales serán los que comiencen el curso escolar en septiembre próximo, algunos desde las escuelas y otros desde las casas. Aquellos que regresan a los centros docentes, además de asimilar los contenidos, tendrán que asumir nuevas presiones, la de protegerse y cumplir las medidas sanitarias.

No obstante, “es fundamental el retorno a la escuela, al ser un espacio de aprendizaje, de conocimiento y socialización necesario para los niños y adolescentes”.

Respecto a quienes se enfermaron de COVID-19, la doctora especificó que las investigaciones evidencian que los niños, por lo general, no han sido afectados psicológicamente. Aunque, en algunos casos han existido reacciones de ansiedad.

La especialista destacó que el escenario escolar tendrá ajustes para el tratamiento diferenciado a estos niños.

