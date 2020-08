Nuestro grano de arena frente a la Covid-19 podrá levantar un muro

Autora: Lina María la Rosa

Llamo la atención sobre el número de pacientes ingresados con la Covid-19 y la cantidad que bajo sospecha, permanece en aislamiento, yo pasé por las dos experiencias y me constan los recursos y la atención que se recibe, pese a la situación que vive Cuba, agravada por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra la Isla.

Estoy convencida que en ninguna nación del mundo se hacen tantos esfuerzos. Por eso convoco a ser recíprocos, cumpliendo con las medidas orientadas porque precisamente por no tenerlas en cuenta hemos retrocedido.

Hoy Cárdenas está entre los municipios del país donde no se reabrirá el curso escolar por el escenario que está viviendo en varias áreas de salud y eso preocupa y ocupa a muchos, sin embargo hay quienes permanecen ajenos. Estamos hablando de una enfermedad que cada día lleva a la muerte a miles de habitantes de este planeta y nosotros formamos parte de él.

Nos enorgullecemos de los resultados de nuestros científicos por el avance de los candidatos vacunales; han sido verdaderos héroes de estos tiempos por consagrarse a la salvación de vidas humanas, a corto, mediano y largo plazo y de nuestros trabajadores de la Salud, en Cuba y fuera de fronteras por contribuir en la batalla contra el nuevo coronavirus.

Sin embargo NO BASTA, si mientras tanto no nos protegemos y evitamos la propagación del virus. Las estadísticas diarias, consideradas por algunos internacionalmente que existe un sub registro, son bastante alarmantes, más de medio año en pandemia ha llevado a la humanidad a un contexto crítico, difícil de superar en lo económico, político y emocional.

Pongamos nuestro grano de arena y hagamos nuestra, la lucha contra la Covid-19, preservando a nuestra familia, a nuestra Comunidad, amigos, compañeros de trabajo, en fin a esta Isla Grande que no desmaya en la salvaguarda de sus hombres, mujeres, niños, ancianos sin discriminación de ningún tipo. Un muro podemos levantar, cada uno desde su trinchera y puede llegar a ser inquebrantable si todos aportamos.