Telegram cumplió 7 años y lanzó videollamadas: ¿qué otras ventajas tiene la plataforma?

(Fuente: RT)

El servicio de mensajería segura Telegram celebró recientemente su séptimo aniversario con el lanzamiento de una función muy esperada por los usuarios: una versión alfa de videollamadas individuales «rápidas y seguras» en sus aplicaciones para Android e iOS.

Telegram, creada en 2013 «como una pequeña ‘app’ enfocada en la mensajería segura», se ha convertido hoy en día en una plataforma con más de 400 millones de usuarios que es utilizada en todo el mundo y ya está entre las diez aplicaciones más descargadas, señala la compañía en su blog.

Las videollamadas

Telegram explica que el usuario puede iniciar una videollamada desde la página de perfil del contacto, así como encender o apagar la cámara en cualquier momento de la conversación. Al igual que cualquier otro contenido de video en Telegram, las videollamadas admiten el modo de imagen en imagen, por lo que los usuarios pueden seguir navegando por la aplicación sin perder contacto visual con su interlocutor. Asimismo, todas las videollamadas están protegidas con cifrado de extremo a extremo, asegura la plataforma.

Para celebrar su aniversario, la aplicación también ha estrenado nuevos ‘emojis’ animados. A continuación, recordamos otras funciones útiles y características diferenciadoras de esta aplicación de mensajería instantánea.

Chats secretos

Telegram permite a los usuarios crear chats secretos donde los mensajes no se muestran en las notificaciones, no se almacenan en los servidores y se pueden autodestruir al cabo de un tiempo. Asimismo, no se pueden hacer capturas de pantalla de la conversación ni tampoco reenviar los mensajes a otros usuarios.

La plataforma también permite agregar a alguien mediante un nombre de usuario o alias, sin necesidad de darle nuestro número de teléfono móvil, algo indispensable en el caso de WhatsApp y, que, en ciertas ocasiones, puede ser perjudicial en términos de privacidad.

Funcionamiento multiplataforma

A diferencia de Whatsapp, que necesita que el teléfono esté encendido y conectado a Internet para ejecutarse, Telegram tiene aplicaciones independientes para todas las plataformas. Y es que Telegram está basado en la nube, por lo que un usuario puede acceder a sus mensajes desde distintos dispositivos al mismo tiempo.

Almacenamiento

En este sentido, también se puede utilizar la plataforma como un espacio de almacenamiento en la nube, creando una conversación consigo mismo (Mensajes guardados) para enviar los documentos. La aplicación permite compartir un número ilimitado de archivos de hasta 2 GB (en WhatsApp, no pueden sobrepasar los 100 MB) sin ningún tipo de restricción en cuestión de formato y sin que las fotos y videos pierdan calidad de imagen.

Mensajes

Una función muy útil y ausente en caso de WhatsApp es la de editar un mensaje que ya ha sido enviado. Además, es posible borrar todo rastro de un mensaje tanto para el autor como para el destinatario.

Telegram permite también programar los mensajes para que se envíen a una determinada hora o cuando el contacto se conecte, así como enviar mensajes silenciosos para no interrumpir (o despertar) al receptor.

Conversaciones grupales

Otra ventaja que ofrece esta plataforma son los chats grupales de mayor capacidad, en los que caben hasta 200.000 participantes, frente a los solo 256 que admiten las conversaciones en grupo de WhatsApp. Además, Telegram tiene un modo lento que permite a un administrador establecer un intervalo de tiempo que tienen que respetar los miembros antes de enviar su siguiente mensaje.

Canales y bots

Dos formatos útiles de los que dispone la plataforma son los canales y los bots. Los primeros permiten hacer llegar la información sobre diferentes temas simultáneamente a un número ilimitado de miembros. Mientras, los bots representan aplicaciones de terceros que se ejecutan dentro de Telegram y pueden realizar una variedad de tareas, desde buscar canciones hasta ayudar en los negocios.

Personalización

Si bien WhatsApp ya ha lanzado el modo oscuro, apenas ofrece otras opciones de personalización, a diferencia de Telegram, que se considera una de las ‘apps’ más personalizables, al contar con una gran cantidad de temas y colores para los chats.

Stickers

Asimismo, Telegram ofrece paquetes de ‘stickers’ muy variados, que puedes añadir desde la propia aplicación sin necesidad de descargarlos desde Google Play (o también puedes crear tus propios).