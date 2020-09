Adrián Gómez Sancho, más apegado a la creación

Autora: Yenli Lemus Domínguez/Radio 26

Quienes lleguen a la sede de Ediciones Vigía, en la ciudad de Matanzas, ya no solo encontrarán la dinámica del taller que se consagra a la creación de libros manufacturados; desde el 8 de septiembre último el recinto número uno de la calle de Magdalena acoge también el Estudio-Galería del joven creador Adrián Gómez Sancho.

«Estar en Vigía es sentirse a plenitud porque estoy más apegado a la creación y encontrarme dentro de un lugar donde surgen a diario libros en diferentes formatos hermosísimos me inyecta regocijo, conocimiento y me ayuda a proyectarlo en mi obra; más oportunidad, experiencia, bendición, no puedo pedir», asevera Sancho.

Bendícelos a ellos se titula la muestra colectiva que legitima ya al Estudio-Galería-Sancho como un sitio para crear y también para mostrar lo más reciente de la producción artística que se genera en Matanzas; cuya inauguración resultó momento oportuno para la presentación de ejemplares manufacturados con el texto A la Virgen de la Caridad, representativo de la obra del poeta nacional Nicolás Guillén.

«Vigía es un sitio maravilloso donde se respira un aire de deseos de hacer, es una gran oportunidad trabajar dentro de un espacio de la editorial para establecer una mayor conexión entre el público, el artista y las personas que trabajan en el edificio», asevera Adrián.

Para Sancho incluirse en la familia del sello literario que reconoce al quinqué como su símbolo es un sueño realizado, reto que implica superación constante, e incentivo que asume con la franca disposición de ofrecer sus manos a Vigía.