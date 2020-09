Confirman 81 nuevos casos positivos a la COVID-19 en Cuba (22 de septiembre)

Ministerio de Salud Pública de Cuba

Al cierre del día de ayer, 21 de septiembre, se encuentran ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica 8 mil 074 pacientes, de ellos: en vigilancia 6 mil 162, sospechosos mil 315 y confirmados 597.

Para COVID-19 se estudiaron 8 mil 175 muestras, resultando 81 muestras positivas. El país acumula 554 mil 425muestras realizadas y 5 mil 222 positivas (0,94%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 81 casos nuevos, con un acumulado de 5 mil 222 en el país.

De los 81 casos diagnosticados, 73 son cubanos y ocho extranjeros residentes temporales en Cuba. Del total de casos (81): 78 fueron contactos de casos confirmados y tres sin fuente de infección precisada.

De los 81 casos confirmados, 54 son masculinos y 27 son femeninas. El 77,8% fueron asintomáticos, acumulándose 3 mil 123 que representan el 59,8% de los confirmados hasta la fecha.

La residencia por provincia y municipio de los 81 casos confirmados

La Habana (42 casos):

Regla (9)

Centro Habana (8)

Marianao (6)

Arroyo Naranjo (6)

Cerro (3)

Boyeros (3)

Diez de octubre (2)

La Lisa (1)

Playa (1)

Habana Vieja (1)

Cotorro (1)

Plaza de la Revolución (1)

Matanzas (24 casos)

Cárdenas (23)

Jovellanos (1)

Sancti Spíritus (1 caso)

Jatibonico (1)

Ciego de Ávila (13)

Bolivia (5)

Majagua (5)

Ciego de Ávila (3)

Holguín (1 caso)

Holguín (1)

Detalles de los casos confirmados:

La Habana

Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 5 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 4 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 31 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 3 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadano indio de 41 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadano indio de 43 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano indio de 45 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano indio de 27 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano indio de 36 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano indio de 33 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano indio de 30 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano indio de 50 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Matanzas

Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Sancti Spíritus

Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Jatibonico, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 8 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 11 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 7 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Holguín

Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

De los 5 mil 222 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 597 (11,4%), 586 el 98,1% con evolución clínica estable. Se reportan 117 fallecidos (uno del día), dos evacuados, 44 altas del día, se acumulan 4 mil 506 pacientes recuperados (86,3%). Se reportan tres pacientes en estado crítico y ocho en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Procede del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular (hemiparesia residual derecha) y fractura de cadera derecha operado. Se encuentra con manifestaciones de encefalopatía anóxica, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Gasometría acidosis metabólica. Rx tórax: Empeoramiento radiológico. Moteado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Procede del municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con secreciones bronquiales, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rx tórax: mejoría radiológica, discretas lesiones inflamatorias hacia el ápice del pulmón derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Procede del municipio Bolivia, Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica, Miocardiopatía dilatada y Linfangitis con Úlcera abscedada del Miembro Inferior Derecho. Se encuentra en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rx tórax: cardiomegalia global, lesiones inflamatorias hacia base derecha. Hilios congestivos. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Procede del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. No refiere Antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra estable hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia ligera y alcalosis respiratoria. Rx tórax: lesiones de aspecto reticular en ambos vértices, lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Procede del municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Taquicardia Intermodal. Se encuentra estable hemodinámicamente. Gasometría hipoxemia ligera. Rx tórax: extensas lesiones inflamatorias en ambas bases a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Procede del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Asma Bronquial Se encuentra hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho, con un patrón reticular. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Procede del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra hemodinámicamente estable. Rx tórax: opacidad de aspecto inflamatorio en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Uropatía Obstructiva en estudio con hidronefrosis bilateral. Se encuentra con polipnea ligera. Estable hemodinámicamente. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, velado los 2/3 inferiores de hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Procede del municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Epilepsia, Enfermedad Cerebro Vascular, Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra con tos húmeda, expectoración abundante, polipnea ligera, somnoliento, mas cooperativo, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Gasometría con alcalosis respiratoria, con hipoxemia ligera. Rx tórax: lesiones inflamatorias en el hemitórax izquierdo y los dos tercios superiores del derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra con tos húmeda, secreción hemática en los bordes de orificio del drenaje abdominal, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax: lesiones inflamatorias base derecha. Hilios gruesos con lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 36 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Obesidad. Se encuentra hemodinámicamente estable. Electrocardiograma con isquemia de cara antero septal. Reportada de grave.

Falleció el ciudadano cubano de 63 años de edad, que residía en el municipio cabecera de la provincia Ciego de Ávila.Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. El 11 septiembre es ingresado por la noche en centro de aislamiento al ser contacto de caso confirmado, se encontraba asintomático. El 14 de septiembre es trasladado al hospital e ingresado en sala de confirmados, clínicamente no presentaba síntomas. El 19 de septiembre muestra manifestaciones de decaimiento intenso, agobio respiratorio, hipotensión arterial, por lo que es trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Se inicia ventilación no invasiva en decúbito prono. Presentaba cifras elevadas de glicemia y acidemia metabólica. El 20 de septiembre presenta inestabilidad hemodinámica con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. En el Rx lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares, fue intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas, son modificados parámetros ventilatorios y elevadas las dosis de aminas. El 21 de septiembre presenta bradicardia extrema, asistolia. Hace parada cardiorespiratoria, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias.

Hasta el 21 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 31 millones 091 mil 469 los casos confirmados (+255 mil 547) y 961 mil 352 fallecidos (+3 mil 562) para una letalidad de 3,09% (-0,01).

En la región de las Américas se reportan 15 millones 704 mil 633 casos confirmados (+90 mil 166), el 50,51% del total de casos reportados en el mundo, con 532 mil 540 fallecidos (+1 mil 392) para una letalidad de 3,39% (-0,01).