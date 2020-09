Turismo en tiempos de covid

(Tomado de Radio 26)

Un índice de ocupación por encima del 60 por ciento colocó al hotel Tuxpan entre los preferidos por el mercado interno durante los meses de julio y agosto últimos. La directora del centro en funciones, Yelena Gómez Gómez, explicó que aunque no cumplen con los planes económicos planificados, sí aplicaron los protocolos sanitarios previstos para impedir la propagación de la covid-19.

El hotel Tuxpan fue de los privilegiados en que pudimos abrir servicios para los clientes del país. Alcanzamos buenos niveles de ocupación dentro de los protocolos establecidos.

Entre las medidas adoptadas para prevenir el contagio de trabajadores y clientes con la covid-19 figuran el uso obligatorio del nasobuco en las áreas públicas; desinfección con cloro y otras sustancias en bares, piscina, habitaciones, lobby, restaurante, entre otros; pesquisaje a la entrada del hotel. La institución cuenta con los servicios médicos las 24 horas del día.

Odalis Cuting Herrera higieniza varias habitaciones. Nosotros pasamos el paño a los muebles, utilizamos el cloro, desinfectamos el baño. Se hace el cambio de lencería diario, de las toallas y las sábanas. También usamos guantes y de forma constante desinfectantes para limpiarnos las manos.

La aplicación de las medidas establecidas por los Ministerios de Salud Pública y Turismo garantizaron que ninguno de los clientes y de los trabajadores se contagiaran con la pandemia.



Una de las clientas, Marianne Almazán Ruiz, ponderó el quehacer en el hotel para lograr un turismo seguro.

Yo aquí en el hotel me siento bien, me siento protegida porque se adoptan las medidas necesarias para impedir la transmisión de la covid. Todo está limpio. Estoy pasando unas excelentes vacaciones en este hotel porque me siento segura y bien protegida con el servicio y la atención



La restauración del lobby bar, la sala para espectáculos, el mini club y las habitaciones conformaron un amplio plan de mantenimiento e inversiones para mejorar el producto turístico. Alicia Rivero Figueredo, especialista en calidad, destacó otras acciones: En este tiempo mejoramos el bar de la playa, cambiamos el mobiliario, pintamos habitaciones y en el caso del lobby-bar realizamos una restauración casi capital.



El Hotel Tuxpan cumple 30 años en diciembre venidero. La cadena Cubanacán administra las 233 habitaciones. El colectivo mantiene las operaciones turísticas durante el presente mes de septiembre y ofrece servicios para el mercado interno o nacional.