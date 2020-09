El Atenas no fue el mismo

Autor: Boris Luis Alonso Pérez/ Radio 26

Este año el festival de música Atenas Rock se realizó de manera virtual a causa de la Covid-19. Es cierto que las bandas y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) dieron lo mejor para no pasar por alto este tan amado evento, pero, aun así, no fue lo mismo.

Me faltó la emoción del primer día, el vaso de ron para calentar los pies y las dos horas de espera antes que la primera banda montara sus instrumentos. Me perdí a los borrachos tempraneros, la gente que se le va la mano con las manifestaciones públicas de cariño y a la tropa de la AHS correr de un lado a otro para que todo quede perfecto, o al menos casi perfecto.

Extrañé las observaciones profesionales de Yilena, a cada vocalista mujer que se sube al escenario y me faltó Héctor y sus comentarios agudos sobre que solo de guitarra sonaba mejor. Eché de menos ver a Jose disfrutar de cada concierto, como si todavía tuviese quince años.

No me fumé el tabaco de medianoche, no ligué el ron con un poco de café para pasar la madrugada, ni pude probar la caldosa que nos vende gastronomía a cinco pesos el vaso.

El Atenas nos pasó de largo y no me reí de los chistes del Jony, me perdí a los punkis bailando en el jico y no pude besar a Claudia, mientras Frank con su voz ronca, anunciaba la última canción. Pero el año que viene, cuando venzamos al Covid– 19, estoy seguro de que haremos un Atenas que valga por dos, y el rock and roll invadirá Matanzas otra vez.