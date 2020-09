Cárdenas: Seguidores de Aballí

(Con información y fotos tomadas del perfil en facebook de Yaisa Fragelas)

Cuba celebra, desde el año 2008 el Día del Pediatra, en ocasión del aniversario del natalicio del profesor Ángel Arturo Aballí Arellano, considerado el Padre de esta especialidad en la Isla.

La colega Yaisa Fragelas en su perfil de facebook felicita y reconoce la labor de estos hombres y mujeres.

” Felicitamos a los pediatras por los logros alcanzados en el trabajo tanto en Cuba como en todos los países en que los seguidores de Aballí luchan contra la desnutrición y por la salud infantil.

Felicidades en el Día del Pediatra Cubano todos los que se dedican a esta hermosa y difícil rama de la medicina. Reconozco lo complejo que es trabajar con niños.

Distingo en especial, el área Materno Infantil del Hospital de Cárdenas porque constituyen el bastión de esa institución sanitaria.

Asumieron las acciones constructivas, sin tiempo para el descanso enfrentan la epidemia y ningún pequeño ha sido perjudicado, en el momento crítico trasladaron los servicios sin afectar lo más importante,.. la vida de un niño o niña.

Que decir de la respuesta de Marielys Estupiñán García y otras, para brindar su aporte al enfrentamiento a la COVID 19 en el Hospital Mario Muñoz de Matanzas o la destreza de este equipo para trasladar niños con determinadas patologías al Hospital Pediátrico.

Sin dudas todos ,son dignos de admiración, Idania Amaro, no te me escapas, por ser el mejor timonel de este bote que ya deja su huella en alumnos como Amalia Ramírez, también desde el inicio, en marzo ha estado velando por los niños, no podía ser de otra manera cuando son formados por hombres y mujeres de semejante valía y por nuestro estimado Jorgito.

Gracias por tanto, todos son importantes en nuestras vidas, orgullosa de haber coincidido con ustedes.

No dejen de brillar !! Felicidades”.