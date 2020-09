Felicidades a nuestros pediatras

Autora: Lina María La Rosa Orjales

En Cuba se celebra el Día del Pediatra, en ocasión del aniversario del natalicio del profesor Ángel Arturo Aballí Arellano, nacido en Matanzas el 30 de septiembre de 1880 y considerado el Padre de esta especialidad en la Isla.

En Cárdenas contamos con una institución dedicada a la atención pediátrica como la Clínica del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, centro de referencia nacional e internacional y felicitamos en primer lugar al prestigioso neuropediatra Jorge Rodríguez, su Director y a todo su colectivo por su invaluable contribución a la salud de la infancia en una especialidad que demanda mucha entrega.

Recordamos además a la Doctora Castañal y al Doctor Barón, que me atendieron de niña, a las 3 hermanas Martínez, Alina, Vivian y Patricia, excelentes pediatras, a la Doctora Lucía Pérez, a la Doctora Mayda Fariñas, al Doctor Mariño, la doctora Mayra Alfonso, tan preocupada por la lactancia materna y a tantos otros que desde sus puestos en el Hospital de Cárdenas, han salvado muchas vidas infantiles.

Hoy también quiero reconocer a esos pediatras que durante estos duros meses de la COVID-19, no han permitido que ningún niño cubano haya sido víctima fatal de esta enfermedad y muy en particular a la Doctora Amalia Ruiz Ramírez, una joven Médico, que vi crecer y hoy desde la terapia intensiva, está consagrada a arrancar de la muerte a los pequeños pacientes, con la pasión que la caracteriza en nuestro hospital provincial de la ciudad de Matanzas, cuna del doctor Aballí, a quien le debemos este día en Cuba.