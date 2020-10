Por una ancianidad respetable

Autora: Lina María La Rosa Orjales

El primero de Octubre se celebra el Día del Adulto Mayor, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer el valor de las personas de la tercera edad y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger y hacer valer los Derechos de los Adultos Mayores y los problemas a los que se enfrentan constantemente.

En esta jornada especial trasmitimos muchas felicidades a nuestras abuelas y abuelos pero también es importante reflexionar sobre el arribo a esta etapa a la que no siempre llegamos o no la hacemos como aspiramos, los que rebasamos determinadas edades.

Tener una persona adulta mayor en casa es difícil, sobre todo cuando padecen demencias seniles, Alzheimer, están incapacitados físicamente, sin embargo de seguro durante su vida activa ese mismo ser humano nos dio todo de sí, y ahora en compensación nos toca cuidarlo.

Hay otros que con la mente clara se consideran el puntal de la familia a pesar de su edad y debemos hacerlos sentir útiles, que nos trasmitan sus experiencias y valorarlos en su justa dimensión, sobre todo, enseñar a la más joven generación a respetarlos y quererlos.

En Cuba un por ciento alto de la población pertenece a ese grupo etario y se buscan vías para continuar alargando su vida con programas en los que se inserten y garanticen una buena calidad de vida que es lo principal.

En tiempos de la COVID-19, se han salvado muchos de nuestros ancianos, hasta centenarios y eso es obra de nuestro sistema de salud, pero recuerde que está en nuestras manos que no se contagien de este virus, hay que mantenerlos en casa, alejados de posibles fuentes de infección.

Designar a las personas jóvenes de la familia a hacer mandados, ir a la farmacia, tarea que antes nuestros abuelos cumplían porque consideraban que no teníamos tiempo, tenemos que de buen grado asumirlas ahora y que ellos no se sientan desplazados, si no protegidos.

Cuidemos a nuestros viejos queridos y ahora mismo vamos a darle el más grande de los besos, aunque ellos no entiendan la razón del por qué, de verdad que lo merecen y hoy el mundo entero los aplaude por tenerlos vivos.