Espino y Ediciones Matanzas: confidencias compartidas desde la literatura

(Tomado de Radio 26)

diciones Matanzas celebra este 2020 sus 42 años. Orgullosos están sus cotidianos gestores, sus fieles lectores y los amigos de siempre del éxito cosechado por este colectivo a golpe de profesionalidad, talento y entrega durante más de cuatro décadas.

Pero, sin dudas, su mayor premio consiste en quienes permanecen, los que apuestan por publicar sus libros bajo el sello de la casa editorial yumurina, como el poeta José Manuel Espino.

“Yo me considero uno de los escritores más fieles a Ediciones Matanzas y eso me ha brindado muchos motivos de felicidad, primero porque creo que cuando tú eres cercano a las personas que hacen tu libro alcanzas una perspectiva mucho más rica en la que eres parte de ese proceso.

“Hay libros que tienen que salir por Ediciones Matanzas y yo como autor lo he comprendido así porque merecen ser concebidos por grandes amigos, grandes artistas, excelentes diseñadores, ilustradores y editores y toda esa grandeza la podemos encontrar en esta editorial…, afortunados que somos”.

Nada vale más que la confianza en una añeja relación de amistad. Han sido tantos los sueños cumplidos y las alegrías convertidas en tinta que el poeta colombino no puede más que retornar al lugar donde se siente en familia.

“Hablando como autor, que es la manera más sincera de definirlo, ciertamente un libro como El apagón, hecho completamente en blanco y negro con ilustraciones que semejan tizne de un quinqué viejo solo podría ser posible gracias a esta editorial; un texto como Papá.com solamente con el talento de Johan Trujillo podía ser realidad.

“En Ediciones Matanzas encontramos diversidad: desde el libro más lujoso hasta el austero, aquí nacen verdaderas joyas. No se limita a ser provincial, ese ha sido uno de sus principales aciertos, de ninguna manera se ha dejado limitar por fronteras.”.

Para José Manuel pertenecer a este colectivo de artistas significa el reto, la promesa y el agradecimiento. “Yo he sabido llamar a su puerta en el momento exacto y cada libro mío publicado aquí ha sido una celebración.

“Me parece que también la editorial me ha retribuido por mi perseverancia desde aquellos libros del Período Especial que no tenían ni cubierta a color y eran todas distintas porque no había manera de hacerlas iguales. Estar en las buenas y en las malas es una demostración de las verdaderas amistades”.

Orgulloso, emocionado y agradecido son adjetivos que no abarcan sus sentimientos. “Soy feliz de que siempre estén dispuestos para mí, eso también es algo que agradezco infinitamente. Para mí Ediciones Matanzas es como mi casa”.

Cuando habla de Ediciones Matanzas José Manuel Espino solo piensa en una palabra: hogar. Eso significa la editorial para él, la oportunidad de poder escoger a las personas que integran su familia.