Presentación del libro Cárdenas: prehistoria de una ciudad en la Jornada on line

La jornada por la cultura cubana llevará al espacio virtual a través de las páginas en facebook Cultura Cultura Cárdenas , Arte y Cultura en Cárdenas y Radio Ciudad Bandera, la presentación del libro Cárdenas: prehistoria de una ciudad, del Investigador, Museólogo e Historiador, Ernesto Álvarez Blanco.

El volumen cuenta con varios premios y reconocimientos desde antes de su publicación y constituye una herramienta importante para los que deciden consultar sucesos de la historia más lejana de la villa.

En su momento fue entregado a escuelas, bibliotecas y centros relacionados con la Cultura y en otros espacios como un regalo por el aniversario 180 de la fundación de la Ciudad de las Primicias.

En su perfil de facebook Álvarez Blanco agradeció la deferencia:

Feliz y orgulloso de que se haya escogido mi libro Cárdenas: prehistoria de una ciudad para ser presentado On Line desde la librería La Concha de Venus el 16 de octubre a las 11:00 am., en esta atípica jornada de la Cultura Cubana. Este es un libro que me ha dado muchas satisfacciones y premios, y que está dedicado a mi esposa MadelayneFernandezVera, aliento, sostén y ángel tutelar, como dice la dedicatoria de este volumen, de toda mi obra historiográfica, así como, mecenas único e invaluable de la historia de la región de Cardenas que ahora mismo escribo.