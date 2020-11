Advierten sobre ventas a sobreprecio a través de la apk Viajando

(Tomado de TVYumurí)

La Empresa de Servicios de Información del Transporte (SITRANS) informó este jueves sobre la existencia de individuos que utilizan la apk Viajando para vender pasajes a sobreprecio, detalla el sitio digital Cubadebate.

Si bien estos no violan las normativas de compra que establece la empresa Viajero, ni la seguridad de la aplicacion, SITRANS alerta en una nota publicada en su sitio web no comprar pasajes a sobreprecios, pues corren el riesgo de que estos no sean válidos.

Cualquier hecho de esta índole, expresa la entidad, será reportado y se tomarán las medidas necesarias.

La apk Viajando permite realizar consultas sobre la disponibilidad de pasajes para los diferentes destinos que se comercializan por las Agencias de la Empresa Viajero en tiempo real y se instala en teléfonos Android para conocer las capacidades reales de pasajes y realizar reservaciones.