Presidente de Cuba evocó ideas de Fidel sobre soberanía e independencia (+ Tuit)

(Texto y foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rememoró hoy las palabras del líder Fidel Castro sobre la determinación de la isla de mantener su soberanía.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario recordó una frase pronunciada durante el discurso a los participantes en el Encuentro Sindical Latinoamericano por los Derechos y Libertades de los Trabajadores frente al Neoliberalismo, un día como hoy de 1991.





“Digo que no hay mundo unipolar, porque por lo menos hay un pedazo de tierra, y no es el único, donde los yanquis no mandan y donde los yanquis no mandarán. Y si un día lo intentan, tendrá que ser sobre nuestras cenizas, sobre nuestros huesos, sobre nuestra sangre”, escribió.





El jefe de Estado ha reiterado en varias ocasiones la resolución de Cuba de defender su soberanía e independencia, así como el derecho de mantener un sistema propio sin injerencias externas.



En el discurso de 1991, el líder histórico Fidel Castro también destacó ante líderes sindicales latinoamericanos la importancia de promover la integración económica.



Pero hay que ir más lejos, hay que hablar de integración política, unidad económica, unidad política, ¿o cuál es el destino, que nos vuelvan a descubrir ahora como hace cinco siglos; porque hay gente que quieren descubrirnos otra vez, dijo.