Cárdenas: Las Tiendas en Divisa

Autora: Roseli Pérez Verde (Estudiante de Periodismo)

El surgimiento de las tiendas en divisa ha propiciado el debate. Algunos a favor, otros en contra, respecto a cuán apropiada ha sido esta medida.

“Las tiendas de divisa me tienen loco. Ahí hay de todo, productos que estaban desaparecidos hace tiempo. Por suerte mi hermana me ayuda un poco desde Alemania, y gracias a eso puedo comprar en ellas.” Comentó Eduardo, trabajador por cuenta propia.

Sin embargo, otros como David, no ven estas tiendas de la misma manera.

“Las miro y me da tristeza. No tengo ningún familiar en el exterior, por lo tanto, no tengo cómo obtener divisas para comprar en ellas. Para rematar, las tiendas en CUP y en CUC no están tan surtidas como estas, hace poco pasé con el niño cerca de la tienda en divisas que está por el área del Hospital y me dio perreta porque vio por el cristal unos yogurts Pacual y quería que le comprara. Lo llevé al kiosquito que queda cerca de la tienda, y ahí sólo había agua.”