Cárdenas: Nuevas medidas económicas y su impacto en la población

Autora: Roseli Pérez Verde (Estudiante de Periodismo)

Adoptar una estrategia de preparación para afrontar la situación económica actual y continuar la transformación del modelo económico del país, es una de las vías propuestas por el Consejo de Ministros para sobreponerse a la situación compleja y retadora que atraviesa Cuba.

Los nuevos ajustes en este modelo, unido a la desinformación o malinterpretación de las informaciones ha provocado un cierto nivel de caos en la población cardenense.

Incertidumbre entre la población

“No sé qué será de mi cuando le suban el precio a los mandados, aunque vivo sola, rara vez me alcanzan y ahora encima tener que pagarlos más caros. Y eso que no me ha dado por pensar en el aumento de la tarifa eléctrica todavía, ¡con lo que hala esa hornilla eléctrica!”, expuso Rosa, vecina de la localidad.

“A mí lo que me preocupa es el tema de los subsidios”, dijo Carlos con preocupación. “De una forma u otra te resolvían algún que otro problema, y ahora cuando los quiten muchos saldrán perjudicados”

Para José Antonio el tema del aumento de la tarifa eléctrica es uno de los más delicados. “Yo dirijo un hostal. Cuando tengo clientes los aires acondicionados no paran, tampoco los televisores. Con el resto de los electrodomésticos es más o menos lo mismo, porque los clientes suelen cocinar en la casa. Cuando suba la tarifa no sé cómo me las apañaré para que me de la cuenta con el billete. Si ahora ya es alta y encima tengo que pagar la de mi casa.”

Inquietudes y dudas como las de ellos aquejan a la mayoría de los cardenenses, que, acostumbrados a confiar en el rumor de las calles y alejados de los medios tradicionales, quedan a la deriva ante los nuevos cambios en el modelo económico.

Como explicó el Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, en la Mesa Redonda del 30 de octubre, el salario mínimo estará determinado sobre la base de la canasta de bienes y servicios de referencias. Este posibilitará adquirir más de una canasta y dará cumplimiento del principio que propone que el salario satisfaga las necesidades del trabajador y su familia.

Con respecto a los subsidios, estos no serán retirados del todo. Contarán con este financiamiento productos de entregas especificas a niños de 0 a 6 años, los correspondientes a personas con enfermedades crónicas de la infancia y a medicamentos, y los subsidios para productos agropecuarios (arroz, maíz, tomate, café, cereza robusta y huevo) y tomate industrial.

El gobierno es consciente de que con la aplicación de esta medida surge un sector vulnerable. Dicho esto, aparecen medidas para mitigar los riesgos a través de la identificación y atención a las personas vulnerables. El tratamiento a la asistencia social propone no extinguir de oficio las prestaciones excepcionales aprobadas para núcleos donde existen otros ingresos y reevaluar todos los casos en un término de hasta 6 meses a partir del día 0.

Las personas que consideren necesitan protección, deben presentar una solicitud de ayuda al trabajador social que radica en la sede del Consejo Popular o en la Dirección de Trabajo Municipal. El trabajador social, en un plazo de 48 horas, a partir de la solicitud, realizara la evaluación.

De considerarse insolvente, por acuerdo del Consejo de Dirección de la Dirección del Trabajo Municipal, se otorgará la prestación eventual, en un plazo que no exceda de las 48 horas.

La aprobación de prestaciones superiores a las cuantías de la Asistencia Social ante situaciones excepcionales, es facultad del Consejo de la Administración Municipal.

Es cierto que el costo de la tarifa eléctrica se acrecentará. Por ejemplo, si un trabajador por cuenta propia tiene una paladar en casa, el precio de la electricidad aumentará, explico Murillo, pero a su vez la carga tributaria disminuirá.