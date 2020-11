Cárdenas: Recodó Día de las víctimas de accidentes de tránsito

Autora: Lisandra Vizo

Este 15 de Noviembre, el mundo recordó a las víctimas de accidentes de tránsito. La fecha fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 26 de octubre del 2005, en homenaje a todas esas personas que padecieron o perdieron sus vidas a causas de estos sucesos.

Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2018 , las muertes por accidentes de tránsito continúan en aumento y destaca que las lesiones causadas por estos, constituye una de los principales motivos de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad.

La carga recae de forma desproporcionada sobre los peatones, ciclistas y motociclistas, los llamados “usuarios vulnerables de la vía pública”.

Cuba hasta la fecha reporta más de dos mil accidentes, sin embargo, existe una disminución respecto a años anteriores, por ejemplo, en 2019 en este mes ya se había registrado más de tres mil eventos de este tipo.

Debido a la pandemia de la COVID 19, disminuyó la circulación de vehículos y la limitación de movimientos interprovinciales. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, los tres indicadores principales de la accidentalidad –accidentes, muertos y lesionados– descendieron en todas las provincias, excepto en la central Sancti Spíritus, de acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Pese a la disminución, los accidentes de tránsito se posicionan desde hace varios años entre los principales factores de muerte en Cuba. Ellos corresponden a las indisciplinas en la vía, escasa percepción de riesgo, deficiencia de señalización y de estructuras en carreteras y caminos, envejecimiento del parque automotor nacional, uso inadecuado de medios de protección como el cinturón de seguridad o el casco en las motos, así como el empleo de vehículos dedicados a la transportación masiva de pasajeros que no fueron diseñados para esa función.

La ingestión de bebidas alcohólicas también contribuye en gran medida a que ocurran estos siniestros, los que generalmente terminan en pérdidas de vidas humanas y daños económicos elevados.

Hace unos años atrás, en la carretera Cárdenas-Sancti Spíritus, por la Central, tuve un accidente. El chofer se quedó dormido y perdió el control del vehículo. Nos volcamos y el carro quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. Íbamos cuatro personas, por suerte solo sufrimos algunas lesiones leves y no hubo fallecidos. De ahí nos trasladaron al hospital de Camagüey, donde nos atendieron. Este suceso me dejó traumas psicológicos, me da miedo montar en un auto y viajar largas distancias. Expresó una ciudadana cardenense.