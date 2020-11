Fidel, aquí y ahora, entre nosotros

Autor: Pedro Paneque Ruiz/ Radio Cadena Agramonte (Foto: Archivo)



Hace cuatro años, en fecha como la que vivimos hoy, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, transitó hacia la inmortalidad. No murió, porque su impronta continúa trazando caminos en el empeño de crearnos un socialismo próspero y sostenible, con el decisivo concurso y protagonismo de la inmensa mayoría de los cubanos, y una conducción que ha mostrado ser continuidad.

¿De qué otra manera hubiéramos podido resistir el muy malignamente y bien pensado recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense a Cuba, el cual ha alcanzado niveles de criminalidad en grado superlativo? Basta saber que al país se le ha impedido acceder a componentes y medicamentos para hacer frente a la pandemia de la Covid-19, de cuyas mortíferas consecuencias no hemos podido escapar, pero sí restringir en todo lo posible, incluso, en otras partes del mundo.

Allí también está la impronta de Fidel, para quien “la Medicina era la más humana de todas las profesiones, y la cubana, tenía que ser la más humana de todas las medicinas”. Así dijo en Camagüey durante un intercambio con estudiantes de Ciencias Médicas, y esa sentencia sigue igual de vigente a la luz de nuestros días, cuando, aun entorpecida por el cerco yanqui, el pueblo cubano dispone de una esmerada y gratuita atención sanitaria, sin distinción alguna; incluidos, incluso, quienes practican el mercenarismo contra su Patria.

Va más allá la línea trazada por Fidel respecto a la salud. Médicos, enfermeros y técnicos se hacen presentes en diversos países, entre ellos los llamados desarrollados, para contribuir a enfrentar el nuevo coronavirus. A la par, científicos de la isla avanzan ya en el cuarto candidato vacunal contra el SARS-CoV-2, siendo Cuba la primera nación latinoamericana con halagüeños ensayos clínicos.

Hay plena presencia fidelista en las transformaciones económicas y sociales que no se detienen en Cuba, seguidas muy de cerca por la dirección del Partido Comunista (PCC) como activa “alma de la Revolución”, y la actuación de un vital Gobierno que, con osadía y plena certeza en salir adelante, introduce nuevas variantes, con génesis en el Programa del Moncada, pero adecuadas a los tiempos que corren.

Nadie piense, y ahí están latentes las advertencias de Fidel, que un acercamiento de Cuba con la administración de Estados Unidos significaría la solución de los problemas de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Si eso fuera así, no existirían los actuales estallidos sociales en naciones cuyos gobiernos gozan de la “amistad” del poderoso vecino del norte; pero no quiere decir, como se ha ratificado, que no estemos en condiciones de establecer lazos de amistad entre los dos pueblos, y que el gobierno de la poderosa nación mantenga vínculos de respeto e igualdad, sin injerencias en los asuntos internos.

Está en lo dicho al respecto por el presidente electo en Estados Unidos, Joe Baiden, al retomar las ideas de Barack Obama en cuanto a las relaciones con Cuba, pero ratificando la premisa de “aplicar algo diferente de lo hecho hasta ahora”. Aunque resultó incongruente que, en la ocasión, arreciaran las sanciones contra nuestro país, con sensible daño a la vida cotidiana del pueblo, y que el bloqueo se mantuviera con todo su alcance de extraterritorialidad.

Independientemente de ello, las líneas de acción emanadas del ideario de Fidel, y adecuadas a los momentos presentes y por venir por el PCC y el Gobierno, no se detienen. Todo lo contrario, cobran fuerza con la aplicación de variantes ante cada nuevo escollo, como lo evidencian temas que irán al VIII Congreso partidista, relacionados con la vida interna de la organización y su influencia en la sociedad, así como aspectos relativos a la Tarea Ordenamiento, atañida a la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, la reforma salarial y de precios, la independencia alimentaria y la aplicación de la ciencia para tales fines, además de otros aspectos de la economía y con directa repercusión social.

En una ocasión Fidel dijo que en el pueblo hay muchos Camilos, refiriéndose al más osado y carismático de sus comandantes guerrilleros. El Che Guevara ratificó esa idea y mencionó a “los Camilos que vendrán”. Aquí están hoy, guiados por Fidel, saliendo adelante y triunfando.

No es retórica, es pura e ineludible realidad. El de Cuba es un pueblo que resiste y avanza con plena conciencia de amenazas y oportunidades; que derrumba cuanta maniobra en contra de sus empeños se orquesten, desde la táctica heredada de Fidel, presente y latente, como lo están sus enseñanzas y su figura a cuatro años de su tránsito a la inmortalidad.