Lo más famoso de San Isidro seguirá siendo Alberto Yarini

Autora: Jessica Rufín Hernández/Radio 26

Desde fines del siglo XIX, concretamente en 1895, el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, se convirtió en “zona de tolerancia” de la capital cubana, es decir, lugar donde se ejercía la prostitución. Todo parece indicar que 125 años después, en un nuevo contexto y utilizando códigos un tanto actuales, la práctica se vuelve a ejercer en la barriada.

En este barrio la leyenda de Alberto Yarini Ponce de León marcó un hito histórico que aun en muy recientes tiempos constituye motivo de polémica. Más que eso, en un país aferrado en borrar cuanto lastre quede todavía de un pasado no tan lejano, pudiera parecer irrisoria la devoción hacia un chulo. Sin embargo, en el culto a Yarini sale a relucir esa otra realidad a veces ignorada, en la que se pueden distinguir los más remotos preceptos culturales de miles de cubanos.

“El escritor Alejo Carpentier lo recuerda a la cabeza de las manifestaciones de su partido montado en un extraordinario caballo blanco de cola trenzada. Los músicos Gonzalo Roig y Sindo Garay coinciden al rememorar que la personalidad temeraria de Yarini hacía flaquear a los tipos más duros. Relatos muy acordes con los sucesos ocurridos en el pueblo de Güines, donde se enfrentó a una decena de simpatizantes de la tendencia Liberal; o con la vez que le fracturó de un puñetazo la nariz y el maxilar al Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos por ofender al general Raúl Rabí, un negro masón, abakuá e independista”, señalan relatos sobre “el Rey de San Isidro”…

Incluso un proxeneta del siglo XIX tenía mayor sentido de pertenencia que este “mal llamado movimiento” de la Cuba de 2020, incluso aquel chulo era un hombre capaz de dialogar en voz baja y modulada, con un refinamiento que le venía desde la cuna. Hablaba el español y el inglés con la perfección de quien no posee gran cultura, sin embargo, era educado; sabía escuchar a los mayores en edad y jerarquía; era todo sonrisas y gestos refinados con las damas cuando se encontraba en el mundo social, político y familiar, muy a pesar de que, rodeado de la hez moral de su ciudad, “era el guapo al que había que hablarle bajito y rendirle pleitesías y respeto”.

Cuba no necesita diálogo porque el diálogo es una práctica habitual en los espacios comunes de nuestro sistema, los cubanos debatimos, nos quejamos, proponemos, sugerimos, aunque la oposición no lo crea. Cuba necesita que esos diálogos sean escuchados y respetados, que los chequeos de acuerdo no envejezcan como sucede, que los directivos y funcionarios morosos, burócratas, indolentes no hagan de su cargo la impunidad… Más que diálogo, se necesita responder al acto comunicativo y evolucionar hacia el ejercicio de solucionar “lo que está mal, de cambiar lo que debe ser cambiado”.

Cuba y los cubanos (aunque no todos) en su mayoría son aptos para enfrentar la crítica constructiva, la diversidad de criterios, la inclusión por la que abogamos los jóvenes y que en ocasiones nos cuestan falsos juicios disparados como misiles de guerra desde “mentes retrógradas a las que si bien no les conviene evolucionar, se esconden tras sus discursos triunfalistas para esconder su miedo al cambio”.

Una cosa es escucharte, entenderte y otra bien distinta que tu presidente sea “TRUMP tueni tueni” en tu inglés chamusqueado, el mismo que tiene a mi gente, que no debe ser la tuya, bajo una ley rechazada por el mundo entero y que no quiere la realidad de su “land” para tu Isla… Como no percatarse de ello, porque no me da la gana vivir los horrores que viven los jóvenes latinoamericanos, orientales, bajo la palabra hipócrita que resulta fácil de desmantelar desde los libros de historia.

Concluyo mi toma de partido recordando a aquellos mambises que no dejaban caer la bandera al suelo en el campo de batalla bajo concepto alguno…Y vienes TÚ a boicotearme el orgullo de manigua queriendo acabar con mi identidad, poniendo a prueba la ira enorme que me provoca el oprobio a mi bandera!!!

¡Qué cubanos de qué!, compararse bien pueden con aquellas prostitutas francesas que traía Yarini para negociar en San Isidro, porque cierta vez leí que cuando prostituyes tu cuerpo aún queda esperanza, pero cuando prostituyes tu alma, ya no hay salvación!!!