Cárdenas: Por mi Bandera

Autora: Natacha Prado

En medio de la inocencia comencé a amarla, la sentía como un talismán, hoy es mucho más, me identifica como cubana y me cuesta trabajo entender que alguien la pueda mancillar.

Sus colores me convidan, el azul me acerca al cielo, el rojo me aproxima al combatiente que sin pensar deja a un lado sus interés personales va al campo de batalla y no le importa haber derramado su sangre, el blanco la pureza que nos hace más cubanos.

Es mi bandera la de la estrella solitaria, la bandera cubana que ondea en medio de la brisa que surca el espacio.

Es ella la que acompañó a los mambises y continuó junto a los hombre de bien que marcaron el destino de un país que defiende los principios más justos.

Es mi bandera la que me dio la bienvenida cuando me inicié en la etapa de estudiante, aún cuando no lograba tener percepción de cuando significado tenía defenderla.

Es ella la tiene a cargo la custodia del deportista que dignifica a Cuba en el evento internacional.

Es la que portan los profesionales de la Salud cuando llevan al mundo su corazón abierto por la esperanza para salvar vidas humanas.

Es mi bandera la que no vamos a dejar que sea ofendida, mancillada, la que me instó a conocer y profundizar porqué los versos de Bonifacio Byrne fueran inmortalizados por nuestro querido Camilo Cienfuegos.