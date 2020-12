Nuestra cultura crece con la Revolución, declara Manuel

Autora: María Elena Bayón/Radio 26

El paseo del San Juan en Matanzas es la ruta que nos lleva hacia Manuel Hernández Valdés, ese artista, limonareño de origen, que domina los secretos de las artes plásticas y también del humor y el periodismo.

En el taller donde crea bellas pinturas y cerámicas nos acoge con esa especie de timidez que al final se diluye cuando expresa sus sentimientos y su palabra se levanta como bastión de un pensamiento vivo, sagaz, enfocado en sus convicciones sobre esta tierra que reverencia y defiende.

Al indagar su opinión sobre los acontecimientos ocurridos con el grupúsculo de San Isidro y después lo relacionado con el Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Periodismo nos apunta:

“La cultura es como dice El Pequeño Príncipe: “Uno es lo que es para los demás”. Y te toca a ti como trinchera, como escudo como espada., igual que nos dice Martí: si el hombre es culto es libre. Y esa guerra por imponer esos símbolos que nos venden es para que no seas libre. Es difícil, porque emplean grandes medios de prensa, las redes sociales, los videojuegos. ¿Y que nos venden ahí? La cultura de la violencia y las armas, no inclusiva de la mayoría. ¿De qué cultura nos hablan? ¿La del cowboy?

“Nuestra cultura debe ser sobre las bases de nuestra historia, de la nacionalidad cubana, de la independencia, de los valores. No pueden perderse los valores. Si se pierden los valores se pierde nuestra cultura. No se ofenden los símbolos patrios, no se ofende a la sociedad saliendo encueros en medio de una calle. ¡Qué vayan a hacerlo allá, en su lugar! Claro, allá no pueden. Eso es otra historia. Pero no utilizar las bondades que les da esta sociedad para humillarla.