Cárdenas:La cultura una conquista de la Revolución

Autora: Dayana Lavastida

Desde el triunfo Revolucionario en enero de 1959 desarrollar el arte y la cultura ha sido uno de los propósitos fundamentales de la dirección de nuestro país. Como reconocimiento al decisivo y valioso papel que juegan los hombres y mujeres que laboran en este sector se reconoce el 14 de diciembre como el día del trabajador de la cultura.

Defender la cultura cubana, escudo y espada de la nación es la misión principal de cada trabajador de este gremio. Lograr que desde su quehacer diario se mantengan vivas la identidad, idiosincrasia y tradiciones de nuestro pueblo.

En este 2020 malsano y convulso, donde se intensificaron las agresiones del gobierno norteamericano para hacernos renunciar a nuestro sistema social. La cultura también estuvo en el centro de la diana. Articularon una patraña engañosa para intentar expresarle al mundo un supuesto descontento generalizado que tenían artistas cubanos de las diversas manifestaciones con las instituciones que los representan.

Estoy hablando de la concentración que se desató frente a la sede del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. En su mayoría jóvenes, buscaban dialogar con las principales autoridades del consejo directivo, llevaban a cuestas inquietudes y demandas que merecían ser escuchadas.

A pesar que esta circunstancia no es habitual en Cuba, se decidió abrir las puertasdel Ministerio y atender lo que tenían que decir. Hubo muchos que apoyaron ciegamente a todos los que se encontraban en aquella manifestación. Lo vieron como un acto de valentía admirable y los hechos posteriores le demostraron que pecaron de inocentes.

Se les olvidó que hace más de medio siglo hay un gigante que paga miles de dólares a todo aquel que calumnie a nuestro país, realice actos vandálicos que alteren el orden público o incluso convoque a una protestapacífica que luego será el escenario idóneo para desacreditar la política cultural del archipiélago.

A pesar de que no fue la manera mejor manera de pedir un diálogo, se conversó con los que no estaban costeados por Estados Unidos. El líder histórico Fidel Castro en sus palabras a los intelectuales señaló, Albergar alguna preocupación no significa necesariamente dejar de ser revolucionario.

PeroNo se deje confundir. No se permita ser engañado. El presidente Donald Trump tiene los días contados en la Casa Blanca e intenta desesperadamente intervenir en la isla por cualquier vía

La política cultural cubana no está diseñada para asfixiar ni silenciar la obra de sus creadores, pero no nos doblegamos ante chantajes, falsa moral ni criterios financiados. Hay muchos temas en los que mejorar en aras de ser más flexibles e inclusivos, pero contra la Revolución NADA.

El presidente Miguel Díaz Canel ha reiterado en distintas ocasiones que no somos un gobierno en la clandestinidad. somos una Revolución en el poder, que tiene entre sus fuerzas más formidables la cultura, una cultura soberana, independiente y antimperialista hasta la raíz.