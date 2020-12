Raúl Valdés: La música, un personaje más de la obra teatral

«Al hacer música para el teatro he intentado siempre no «adornar» no «apoyar» una determinada propuesta escénica, sino crear un personaje más», confesó Raúl Valdés, tras recibir el Premio White, el cual, en reconocimiento a la obra de la vida, es concedido anualmente por el Comité provincial de la Uneac en Matanzas a personalidades de la música nacidas o residentes en este territorio.

Según el artista, a lo largo de su carrera ha tratado de lograr que «en el escenario la música transmita desde sí, «actúe», cuente su propia historia partiendo de los códigos que le son inherentes; de hecho, en algunas obras he visto suprimir parlamentos para dejar que la música diga cosas que solo desde ella se pueden expresar».

Guitarrista, arreglista, compositor y productor musical, Raúl Valdés Lima (Matanzas, 1959) se dedicó al mundo del jazz tras graduarse en la ENA, se vinculó con el grupo Tablas, con María Caridad Valdés, con Raúl Torres y Amauri Gutiérrez… hasta que descubrió el mundo de las artes escénicas, donde ha trabajado con colectivos como Teatro de las Estaciones, Papalote, El Mirón Cubano y Danza Espiral, entre otras experiencias.

Valdés Lima recuerda, especialmente, la manera en que llegó al teatro: René Fernández, director de Papalote, se le apareció un día en la casa y lo invitó («¿Por qué no te atreves?») a concebir la música (que quería «novedosa, contemporánea») para una obra que tenía entre manos: Romance del papalote que quería llegar a la luna.

Él nunca había hecho nada en ese sentido pero aceptó, arriesgándose: «Las cosas parece que salieron bien, porque todo fue encadenándose a partir de ahí: en aquellos tiempos, en Papalote estaban iniciándose nada más y nada menos que Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, quienes posteriormente fundarían Teatro de las Estaciones, proyecto con el que también me vincularía, al igual que empecé a colaborar con El Mirón Cubano, después que su entonces director, Albio Paz, me lo solicitara».

«Creo —estima el artista— que sin darme cuenta fui apostando por las nuevas perspectivas que me ofrecía el teatro, que tiene mucho de reto: hay que pensarlo y volverlo a pensar, algo que en mi caso implica un proceso lento y, esto debe resaltarse, caracterizado por un diálogo bien amplio».

Un diálogo en primera instancia con la obra misma, por lo que él solo inicia su trabajo cuando ya está adelantada, «por lo menos a un noventa por ciento», y ya se puede saber a dónde va, «y lo quiere la obra, y el director, los actores, los diseñadores…, con los que debe establecerse una necesaria confrontación, que termina determinando el resultado final de la música».

Esto hace a Raúl Valdés sostener que la suya no es una obra individual sino colectiva, reflejo de estos múltiples vínculos con el mundo del teatro, donde en definitiva ha conseguido llevar la experiencia artística a lo que él considera para sí un cenit, en el que caben todas las perspectivas, todas las libertades posibles desde la creación.

«Por si esto no bastara —precisa por último el ganador del Premio White 2020—, tengo como dos amores en el teatro, pues cuando trabajo para adultos reflexiono sobre la condición humana, sobre nuestro tiempo; mientras, al hacerlo para los más pequeños, dejo a un lado toda la gravedad, todos los formalismos, y vuelvo a ser niño, vuelvo a jugar, a ser feliz. Eso es lo que me ha permitido el teatro: ser feliz».

