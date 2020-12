Lizt Alfonso Dance Cuba cerrará 2020 con espectáculo compilatorio

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) anunció hoy la realización en esta capital del espectáculo 1, 2, 3… átodos a escena!, compilatorio de su trabajo educativo, social y profesional, internacionalmente reconocido.

El conjunto recién fue declarado sede oficial de la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) y celebró el día internacional de este baile con un flashmob, como se denomina a una acción grupal realizada en un lugar público y luego difundida mediante la web.

Además, LADC decidió hacer su propia coreografía del Jerusalema challenge, una canción sudafricana del mismo nombre que ha sido bailada por grupos de internautas de todo el planeta y transmitida cada iniciativa por las redes sociales como un desafío para compartir un mensaje de amor, esperanza, alegría y paz en tiempos difíciles.

El video de Jerusalema challenge en el canal de YouTube de la compañía superó el millón de visualizaciones en cuatro semanas.

Ambas iniciativas estarán incluidas en las galas del 18, 19 y 20 de diciembre, en el Teatro Martí, de esta capital; pues la dirección de LADC pondera el mensaje de fuerza, alegría y esperanza, tan necesarias para recibir el nuevo año con las ganas renovadas.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, las presentaciones serán un recorrido danzario por los éxitos de esta temporada y una muestra del trabajo educativo, social y profesional que lleva a cabo como institución cultural.

A la escena teatral subirá una selección de los grupos de los Talleres Vocacionales, los Ballets Infantil y el Juvenil hasta la carrera profesional.

La función del domingo 20 tendrá como atractivo, la quinta graduación del Grupo Artístico Docente LADC.

En general, los espectáculos transmitirán una felicitación especial a los maestros de la enseñanza artística, a propósito de celebrarse en Cuba el Día del Educador.

Por tanto, las actuaciones expresarán gratitud a todos aquellos que han contribuido en la formación de artistas y, especialmente, al fallecido maestro Roberto Chorens, quien fuera parte del claustro de profesores de LADC y amigo de sus alumnos.

Como medida de seguridad, con motivo de la Covid-19, el Teatro Martí estará a la mitad de su capacidad.

Por su labor social, reflejada en compañía y escuela, la directora, coreógrafa y maestra Lizt Alfonso y su equipo recibieron el Spotlight Award by the USA President’s Committee on the Arts and the Humanities, entregado en la Casa Blanca en 2016 de manos de la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.( Prensa Latina)