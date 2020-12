Círculo Especializado en Turismo de Matanzas premia labor de corresponsal de Prensa Latina

(Tomado de Radio 26)

Wilfredo Alayón Pérez, corresponsal en Matanzas de la agencia Prensa Latina (PL), recibió en la tarde de este miércoles un reconocimiento especial por su constancia, profesionalidad y óptimo ejercicio profesional en el tratamiento de tópicos vinculados con la industria de ocio cubana.

Concedido por el Círculo Especializado en Turismo (CET) de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Matanzas, con el coauspicio de la delegación del Ministerio de Turismo (MINTUR) en este occidental territorio, el estímulo reverencia los 46 años de labor de Alayón Pérez, buena parte de los cuales los ha consagrado a divulgar el sector turístico, uno de los motores de la economía cubana.

Sorprendido con el estímulo, Alayón manifestó no trabajar para que le reconozcan su labor, “aunque a todo el mundo le agrada que lo hagan. A mí me gusta mi trabajo, me gusta hacerlo bien, todo lo mejor que lo pueda hacer», confesó.

Ivis Fernández Peña, delegada del MINTUR, ponderó la calidad de las propuestas comunicativas del reportero de Prensa Latina en predios yumurinos, en cuya trayectoria trascienden las coberturas a eventos de gran importancia como la Feria Internacional de Turismo, así como también el comportamiento de la hotelería y los productos extrahoteleros.

Odalis Rivera, delegada de Prensa Latina en Matanzas, expresó el orgullo que para ese colectivo significa contar en sus filas con un profesional de la valía de Alayón, respetado por su entrega y dedicación. Sabemos que el periodismo es su pasión, aseguró.

Alayón Pérez debutó como reportero en la matancera emisora Radio 26, punto de inicio de un camino que lo llevó a cumplir misión internacionalista en Angola, y luego fungió como corresponsal de PL en Venezuela y en Uruguay.

Entre sus principales coberturas sobresalen las realizadas a acontecimientos donde participaron líderes de América Latina como Fidel Castro, Hugo Chávez, José Mujica y Rafael Correa, por solo citar a algunos.

El Círculo Especializado en Turismo de la Upec agradeció al Mintur por su constante colaboración para facilitar coberturas y superación de sus miembros.

Concedido por primera vez, el reconocimiento recibido por Alayón será instituido como Premio provincial de Periodismo Turístico a la Obra de la Vida, lauro con carácter bienal que será entregado de manera oficial a partir del 2022, a propuesta del CET.

En la sede de la Casa del Ron de Varadero, perteneciente a la sucursal Caracol, se realizó la entrega de este prestigio reconocimiento, jornada de este 23 de diciembre donde el CET dio cobertura a la presentación de varios de los servicios ofrecidos por el bulevar de Varadero, sitio donde gradualmente la división Palmares ha ido abriendo gradualmente objetos de obras.