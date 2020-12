A la Revolución cubana nadie la tumba

Autora: Eva Luna Acosta Armiñán/Radio 26

A sus 81 años Eduardo Calero Ramos tiene la certeza de tener suficientes fuerzas para defender a su Patria de cualquier agresión. “Que nadie se equivoque, a Cuba se respeta”, asegura sin titubeos el Héroe de la República de Cuba.

Recuerda que “al triunfo de la Revolución ya había hecho nueve zafras azucareras co­mo machetero, aunque entonces, ya con 20 años, todavía era analfabeto. Fue después con la Alfabe­tiza­ción que cogí unos graditos.”

Condecorado con el Título Honorífico de Héroe en el 2014, Calero Ramos es un convencido de que la lectura constante de los periódicos, ver la televisión y escuchar las noticias, son las mejores armas para combatir a los que intentan confundirnos. “Eso no va conmigo”, dice y se echa reír.

“Por eso soy un oyente tremendo de Radio 26. Escucho todos los espacios y la pelota, eso no me lo pierdo yo. Mire usted que ahora una mujer narra los juegos. Quién lo iba a decir. Me gustan mucho los comentarios de Dayron Medina. Ese muchachito sí que es bueno”.