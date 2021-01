Cárdenas: La Tarea Ordenamiento es de todos

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

Los cubanos y las cubanas se acostaron a dormir el pasado 31 de diciembre con la certeza de que a partir del 1 de enero de 2021, como se había anunciado por la dirección del país, muchas cuestiones cambiarían. Y así fue.

Desde el esperado día cero se han comenzado a implementar transformaciones importantes para la economía nacional, en primer lugar quedó establecido un nuevo y único tipo de cambio de 24 cup por un dólar, además se eliminaron los subsidios excesivos y gratuidades indebidas y se modificó la distribución de ingresos.

Todas estas transformaciones integran la Tarea Ordenamiento, la misma que con pocos días de implementación ha generado todo tipo de comentarios: desde los que la entienden y tienen la esperanza que a partir de ahora se comience a invertir la pirámide económica en el país, hasta aquellos que han malinterpretado sus objetivos y sin haberse tomado el tiempo para buscar información verídica, la han enjuiciado y condenado al fracaso. Pero vayamos por parte.

Lo primero que todos y todas debemos tener claro es que como tarea nueva trae consigo nuevas acciones. El ser humano suele ser resistente al cambio y aunque sabíamos que el país necesitaba una reestructuración económica ahora que ya ha comenzado nos cuesta ponernos a la altura del contexto.

Hay que comenzar a asimilar los nuevos precios sin obviar que los salarios también aumentaron y que el país no puede continuar repartiendo riquezas mientras no se crea. Los parásitos de la sociedad, aquellos que viven del invento, como decimos en buen cubano, no pueden continuar alimentándose sin producir ni aportar nada a la economía nacional. Hay que trabajar.

Y ojo: Tampoco puede suceder que ahora comience un aumento descontrolado de los precios de los productos y servicios que ofrece el sector no estatal. Le corresponde al gobierno municipal topar precios, hacerlos viable para que la población no se deje manipular y velar porque lo que se establece no sea letra muerta. Está es una lucha constante y difícil pero es de todos y todos podemos ganarla.

Las autoridades del municipio estableciendo las pautas y la población cumpliéndolas sin permitir que nadie lucre con su bolsillo porque lo que está fijado es lo qué hay que cumplir.

Durante mucho tiempo los cardenenses nos hemos adaptado a que nos estafen de diferentes formas. Unas veces por desinformación y otras por simple comodidad.

Un ejemplo sencillo, desde que las máquinas particulares que transportan en la ruta Cárdenas- Varadero tienen la identificación de Regular, el precio topado fue de 15 MN. Sin embargo, cuántas veces fue al balneario pagando 10 pesos MN por encima?, cuántas veces escuchó a los choferes gritar a viva voz “un peso a Varadero”, sabiendo que estaban estafando a la población?.

Para evitar que esta situación y otras en diferentes áreas se repitan ahora con precios más elevados, usted tiene que estar informado y defender sus intereses.

Toca al gobierno, inspectores y población en general combatir este desenfreno en las tarifas no estatales que empieza a sentirse en Cárdenas. toca conocer la ley y hacerla respetar, de lo contrario ni triplicando los salarios en el territorio, se logrará invertir la pirámide económica y el país no podrá saldar en el territorio la deuda con los empleados en el sector estatal en cuanto a la insuficiencia con el salario.