Cárdenas: Un llamado a la responsabilidad ante el incremento de la COVID 19

Autora: Natacha Prado

No pocas veces he escuchado afirmar que el nuevo coronavirus es una enfermedad con la cual debemos aprender a convivir, pero a mi juicio para nada debe significar que ello justifique obviar que ante su asedio, no se tenga en cuenta la necesaria percepción del riesgo.

Es el municipio de Cárdenas entre otros de la provincia de Matanzas donde se reportan casos de COVID 19 en las últimas jornadas, situación esta, que no ha estado desligada de la falta de cumplimiento de las medidas higiénico- sanitarias, tan indispensable para el cuidado de la salud.

Con una experiencia vivida que ha dejado tanto saldo en los indicadores de morbilidad y mortalidad, porqué dejar a un lado el ejercicio de un grupo de buenas prácticas como es, el distanciamiento social , el lavado sistemático de las manos y el uso correcto de nasobuco.

Incluso se ha llegado obviar luego de tantos llamados, el protocolo a tener en cuenta con la llegada de viajeros y se ha sido poco precavido con la realización de fiestas con la presencia de personas que han arribado al país desde el extranjero.

La situación epidemiológica lo amerita son momentos para reorientarse, extremar medidas y buscar alternativas que contrarresten la propagación del virus Sarcov -2 en hogares, centros laborales y sitios públicos.

Y si bien recuerdan, en situaciones difíciles, hace un tiempo no lejano, fue precisamente la percepción del riesgo la que nos hizo líbranos del nuevo coronavirus.