Cárdenas: Mi Caravana de la Libertad

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

(Fotos de Archivo)

La primera vez que la historia de Cuba me estremeció en cuerpo y alma apenas tenía 9 años. Yo era de las que donde quiera que escuchaba las notas del Himno de Bayamo me quedaba en atención, sin importar que fuese frente al televisor. Pero nunca había sentido tanta emoción por la historia de mi país como en aquella oportunidad.

Integraba el colectivo pioneril en la Escuela Primaria Héroes de Playa Girón cuando me informaron que había sido seleccionada para, junto a otros jóvenes reeditar ese año el paso de la Caravana de la Libertad por el municipio.

Esa tarde llegué a la casa con una felicidad que no me cabía en el pecho. Cuánto orgullo al saber que recorrería dentro de Cárdenas los mimso lugares que en 1959, habían visitado Fidel Castro y los rebeldes para celebrar con el pueblo el triunfo revolucionario. Sin exageración, aquella mañana me sentí tan parte de la historia que hoy, 14 años después, la piel aún se me eriza al recordar.

Mi abuela que es costurera me hizo en récord de tiempo, el brazalete negro y rojo con las siglas del M-26-7. Cierro los ojos y me veo de pie en la caravana, rodeada de banderas, gritando a viva voz consiganas revolucionarias y saludando a toda la multidud que a la orilla de la calle se reunió para recibirnos con la misma alegrÍa que acogieron a los combatientes de la Sierra Maestra.

Al llegar al parque José Antonio Echeverría donde sería el acto oficial, nos dijeron que teníamos que bajarnos de la caravana rápido y con mucha energía, como si fuéramos los milicianos y me sentí una miliciana de corazón.

Soy una miliciana de otros tiempos, con una trinchera diferente pero con el mismo compromiso: no permitir que la Bandera de la Estrella Solitaria toque el suelo, jamás.