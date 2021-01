Cárdenas: Implementación de la Tarea Ordenamiento

Autora: Dayana Lavastida Espinosa

Hace algunos años uno de los periodistas más reconocidos en el municipio me confesó, que a su juicio, muchos cardenenses padecían de la enfermedad del caracol. No comprendí la metáfora hasta que expresó “el problema está en que para una gran parte su mundo comienza de la puerta de su casa para dentro, el resto no importa.” Y cuánta razón tiene!.

Sin embargo, debo reconocer que desde que la Asamblea Municipal hizo público el nuevo listado de precios correspondiente a la Tarea Ordenamiento que desarrolla el país, pocos se han quedado al margen de los comentarios.

Como la Tarea Ordenamiento no es estática y se nutre de las diferentes opiniones de los ciudadanos, el Consejo de Administración Municipal posteriormente publicará un nuevo listado con aquellos precios que han generados mayores insatisfacciones. Los cardenenses agradecemos esta reconsideración.

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con respecto al nuevo proceso económico que vivimos en Cuba desde el pasado primero de enero expresó, que se iba a rectificar todo lo que debiera ser rectificado. Resulta bueno saberlo aunque a tantos equívocos pareciera que hay más desorden que orden en el municipio.

Usted que me lee, manténgase informado por los medios oficiales del país, exprese sus inquietudes sin reservas pero con respeto en los diferentes canales de comunicación de la Asamblea Municipal de Cárdenas y por favor, no le regale a nadie su dinero por desconocer las tarifas topadas en todos los sectores.

Los cubanos y particularmente los cardenenses sabemos que errar es de humanos y no perderemos la confianza en quienes nos representan, ni que la Tarea Ordenamiento logre invertir la pirámide económica en Cuba.