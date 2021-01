Estreno mundial de Alejandro Falcón con Los Muñequitos de Matanzas

Autora: María Elena Bayón/Radio 26

El estreno mundial online del DVD «Jazz con Guaguancó» del pianista Alejandro Falcón en homenaje al aniversario 67 de Los Muñequitos de Matanzas acontecerá este martes 19 de enero a las ocho de la noche.

El canal Clave, Facebook y plataformas musicales cubanas transmitirán este concierto como parte de la riqueza sonora de la 35 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2021, coproducido por las discográficas Egrem y BisMusic, así como el Centro Nacional de Música Popular.

En entrevista vía digital con el destacado músico matancero, Falcón precisó a Radio 26 que el espectáculo, a múltiples manos, contará con invitados y variados temas. Al respecto puntualizó:

“Tocaremos el tema “Matancero Soy”; invitamos a María Victoria Rodríguez; además incorporo una canción de mi padre, David Falcón, interpretada por Mayito Rivera, acompañado por Los Muñequitos y mi teclado.

«También cantará Telmary Díaz con un clásico de la agrupación, en tributo a la grandeza que poseen estos rumberos que son glorias de la música cubana y estarán músicos de jazz como Maikel González en la trompeta, Emir Santacruz en el saxofón, Ruy López-Nussa en la batería y Edgar Martínez en las tumbadoras y otros talentos que se han sumado”

El Festival Internacional Jazz Plaza 2021 mantiene hasta el próximo sábado 23 la programación de conciertos y un espacio virtual donde han sesionado coloquios, con debates sobre relevantes músicos cubanos como Adolfo Guzmán, Tata Güines y Leopoldo “Pucho” Escalante. De igual modo se ha destacado la labor del grupo de Experimentación Sonora del Icaicc por el aniversario 50 de su fundación.

El concierto inaugural del Jazz Plaza 2021, estuvo a cargo de Bobby Carcassés, Premio Nacional de Música y contó con el conjunto Afrojazz y Cimafunk, las bandas de Nueva Orleans The Soul Rebels, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and the Bangas, todo vía digital gracias a las propiedades de Internet.

Otros de los músicos cubanos que concurre en esta edición del Festival Jazz Plaza son el tresero Pancho Amat y el pianista Roberto Fonseca, quien realizará el concierto de clausura del festival, previsto para el próximo sábado 23 de enero, igualmente transmitido por el canal Clave en la noche.

En nota dada a conocer por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular, se informa que el venidero Jazz Plaza 2022 está programado en su edición 36 entre el 19 y el 24 de enero del próximo año.